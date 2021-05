Grève de 48 h des enseignants du Cégep de l'Outaouais

Les enseignants vont se rassembler devant le campus Gabrielle-Roy du Cégep à 13h pour piqueter et faire passer leur message.

Tant la CSNConfédération des syndicats nationaux que la CSQCentrale des syndicats du Québec prévoient en effet des grèves de leurs enseignants de cégeps cette semaine.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, Christian Bernier, président du syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de l’Outaouais a fait porter au gouvernement l’odieux du blâme.

Le gouvernement a été averti depuis longtemps, il faut que ça avance [...]. Ce n’est pas parce qu’on fait la grève aujourd’hui que c'est nous les méchants, c'est le gouvernement qui depuis un an se traine les pieds dans ces négociations. Une citation de :Christian Bernier, président, Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de l'Outaouais

Nous les profs de Cégep, ça fait un an qu’on est sans convention collective , soutient-il. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement disait vouloir faire ça vite. On a demandé de mettre ça sur pause, pour faire notre travail essentiel pendant la pandémie, mais le gouvernement voulait faire ça vite. On est rendu un an plus tard et ce n’est toujours pas réglé et il est temps qu’on règle.

Selon lui, il y a un « momentum » dans le domaine de l’éducation alors que la Fédération autonome de l'enseignement ( FAEFédération autonome de l'enseignement ) a signé son entente de principe récemment.

Il soutient cependant qu’il est très difficile de se mobilier et de passer le message dans le contexte de la pandémie et des cours qui se donnent en ligne.

On travaille à distance, très peu de profs et personnel sur place au cégep; c’est plus difficile d'avoir de la visibilité, affirme M. Bernier. Pour les deux prochains jours, va avoir piquetage sur place en présence, mais il y a des gens qui sont craintifs, ne veulent pas trop se regrouper, même si on a le droit de le faire.