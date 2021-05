55 cas de COVID-19 de plus au Bas-Saint-Laurent

Des 15 personnes hospitalisées, trois se trouvent aux soins intensifs.

La région compte 440 cas actifs sur son territoire. Une disparité entre les données de l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec et celles du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est notable encore ce mardi; l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec indiquant toujours un cas actif de plus que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

La MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup enregistre encore une fois la plus forte hausse de cas de COVID-19 enregistrées parmi les MRCMunicipalité régionale de comté du Bas-Saint-Laurent.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 578 cas (+6)

Rivière-du-Loup : 1147 cas (+30)

Témiscouata : 349 cas (+11)

Les Basques : 154 cas (+3)

Rimouski-Neigette : 781 cas (+4)

La Mitis : 164 cas

La Matanie : 239 cas

La Matapédia : 71 cas

Indéterminés : 26 cas (+1)

Lundi, la région enregistrait 57 cas supplémentaires de coronavirus.

Au Québec, 660 cas et neuf décès s'ajoutent au bilan provincial.

Une autre résidence touchée par une éclosion

Un nouveau milieu de soins est touché par une éclosion. Il s'agit de la Résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup où quatre résidents et un travailleur ont contracté la COVID-19.

Par ailleurs, un résident s'ajoute à ceux qui ont attrapé le coronavirus en lien avec l'éclosion en cours à la Résidence La Joie de vivre de Trois-Pistoles. Au total, trois résidents et un travailleur ont été infectés en lien avec cette éclosion.

Les situations sont stables au Manoir Héritage de Trois-Pistoles et au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup.