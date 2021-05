Christian Dubé souligne les sacrifices faits par les jeunes Québécois en pandémie

Le ministre de la Santé Christian Dubé s'est tourné vers les réseaux sociaux, mardi, pour interpeller les jeunes adultes et leur demander de se faire vacciner.

M. Dubé estime que ce qu'il a qualifié de semaine des jeunes est excessivement bien partie , alors que 50 % des 30-34 ans de partout au Québec ont pris leur rendez-vous pour obtenir le vaccin contre la COVID-19, qui leur est offert depuis lundi.

Le ministre a tout de même tenu à adresser quelques mots aux jeunes adultes par le biais d'une lettre sur sa page Facebook.

Sacrifice remarquables

Il y admet que la dernière année a sans doute été très difficile pour les jeunes, qui ont fait des sacrifices remarquables pour protéger les personnes vulnérables et le système hospitalier.

Ces moments ont été un coup dur pour la santé mentale, ajoute-t-il.

Il souligne que la plupart des jeunes n'ont pu retourner sur les bancs d'école, que plusieurs ont perdu leur emploi, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, la restauration ou la culture.

Je veux vous dire que je vous entends et que je sais que ça n'a pas été facile , écrit-il, ajoutant qu'il comprenait que les jeunes aient pu avoir l'impression de ne pas être prioritaires.

Mais moi-même comme père de deux jeunes adultes, je ne vous ai jamais oubliés. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Selon M. Dubé, les jeunes ont maintenant un rôle crucial à jouer en allant se faire vacciner en grand nombre.

Il souligne que la vaccination permet de protéger les autres même si on est soi-même moins à risque et note qu'avec les nouveaux variants, les jeunes atteints de la COVID-19 restent à l'hôpital plus longtemps que lors des premières vagues.