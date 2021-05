Trop tôt pour un plan de déconfinement basé sur la vaccination, estiment les experts

La semaine dernière, la Saskatchewan a publié un plan de réouverture graduelle en trois étapes, qui prévoit la levée de certaines restrictions aussi tôt qu’à la fin du mois de mai, si les cibles de vaccination fixées par le gouvernement sont alors atteintes.

Lundi, le premier ministre manitobain Brian Pallister a indiqué que la province travaille sur un plan similaire, afin de donner une lueur d’espoir .

Je veux en voir un [plan ] pour que les Manitobains comprennent ce qu’ils doivent faire pour arriver là où nous devons aller. Quand pourrons-nous souper avec notre mère? Quand pourrons-nous recevoir un couple d’amis dans notre cour? , a-t-il illustré en conférence de presse.

C’est ainsi que nous motiverons les Manitobains à se faire vacciner et c’est ainsi que nous créerons de l’espoir à un moment où les gens en ont besoin , a ajouté le premier ministre.

Brian Pallister croit que la vaccination offre de l'espoir aux personnes déçues par un troisième confinement. Photo : La Presse canadienne / David Lipnowski

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a précisé que le plan serait similaire à celui de la Saskatchewan, mais qu'il prendra aussi en compte la capacité hospitalière et la situation épidémiologique de la province.

Pour la phase 1, 70 % de la population âgée de plus de 40 ans devront avoir reçu une première dose de vaccin. Une proportion de 70 % des personnes de plus de 30 ans devra avoir reçu une première dose pour la deuxième étape. Pour la dernière étape, 70 % des personnes de 18 ans et plus devront avoir été vaccinés.

Le plan prévoit à chaque étape des assouplissements spécifiques.

Un plan prématuré

Toutefois, des médecins de la Saskatchewan mettent en garde contre ce plan de leur province, du moins pour le moment.

Je crois que c’est prématuré. En fait, je crois que c’est un pari , déclare le docteur Nazeem Muhajarine, professeur au Collège de médecine de l’Université de la Saskatchewan.

Il précise que les données ne montrent pas qu’une cible de 70 % des gens qui ont reçu la première dose d’un vaccin à deux doses est un bon critère pour soutenir un plan de réouverture dans n’importe quelle province .

Selon le professeur de santé communautaire et d’épidémiologie, un plan de réouverture serait envisageable une fois que les gens auraient reçu leur deuxième dose, bien qu’il reconnaisse l’importance de susciter l’espoir chez la population, qui éprouve la fatigue de la pandémie.

La priorité reste d’accélérer la campagne de vaccination et de maintenir le confinement tant que le nombre de cas ne baisse pas de façon durable, particulièrement avec l’inconnu que représentent les variants du coronavirus, signale-t-il.

Le docteur Alex Wong, spécialiste des maladies infectieuses à Regina, croit lui aussi que le plan de réouverture est prématuré, tout en se réjouissant que sa province crée des incitatifs à la vaccination.

Cela donne un objectif concret , reconnaît-il. Le problème, poursuit le docteur Wong, c’est qu’il est très difficile de savoir avec certitude à quoi ressemblera exactement l’échéancier .

Dangereux de faire des promesses

Les communications de la santé publique, et en particulier celles qui donnent du contexte et des preuves, sont d’une importance capitale dans la lutte contre la COVID-19, insiste Michelle Driedger, professeure de l’Université du Manitoba et experte en communication du risque en santé publique.

Or, les communications n’ont pas été très convaincantes jusqu’à maintenant au Manitoba, déplore-t-elle.

La professeure donne l’exemple du message des autorités sanitaires concernant la transmission dans les écoles, qu’elles disaient peu fréquente. Comment la province pouvait-elle faire cette estimation? Donner ce genre d’information est important pour que la communauté adhère aux recommandations , explique Michelle Driedger.

Si elle convient que l’espoir serait utile aux Manitobains pour traverser le confinement actuel, elle s’inquiète que le modèle de la Saskatchewan soit trop ambitieux.

Il est un peu dangereux de faire des promesses [...] si nous n’avons même pas le portrait complet de la situation dans notre pays , estime-t-elle.

