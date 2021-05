La réforme du recyclage en suspens en Ontario

Les progressistes-conservateurs ont annoncé il y a près de deux ans qu'ils voulaient réformer le système actuel pour que les manufacturiers, plutôt que les municipalités, soient responsables du coût du recyclage.

L'objectif : créer une mesure incitative pour réduire les emballages et inciter les fabricants à choisir des matériaux recyclables.

À l'heure actuelle, les municipalités et les manufacturiers se partagent presque à part égale la facture du programme des bacs bleus en Ontario.

Le gouvernement Ford a présenté une ébauche de projet de loi l'automne dernier, mais plus rien depuis, raconte Peter Hargreave, qui agit à titre de consultant pour l'Association des municipalités de l'Ontario. Ça a créé des enjeux pour beaucoup d'intervenants, dit-il. Le secteur est en quelque sorte en suspens depuis deux ans.

Calvin Lakhan, doctorant de l'Université York et représentant de certains manufacturiers, affirme qu'il reste plusieurs litiges à régler, y compris celui de l'ajout de produits à la liste des matières acceptées dans les bacs bleus.

Les fabricants y perçoivent une espèce d'appât, dit-il, comme si la province et les municipalités sont en train de leur dire : "tant qu'à y être, pourquoi ne paieriez-vous pas 70 à 90 millions de dollars pour ces changements proposés à la réglementation?" M. Lakhan craint que les manufacturiers refilent la facture aux consommateurs.

Il ajoute qu'il n'existe pas actuellement en Ontario d'installations pour recycler tous les déchets produits dans la province. Une loi ne crée pas de débouchés ou de technologie pour ces produits comme par magie , souligne-t-il.

De son côté, le ministère de l'Environnement affirme que la province continue à travailler sur sa réforme, sans donner d'échéancier.

Le Ministère est en train de finaliser la réglementation sur les bacs bleus en tenant compte des commentaires de tous les intervenants pour s'assurer que le programme soit abordable pour les consommateurs et les producteurs, et équitable pour les municipalités et les communautés autochtones , dit la province.

Avec des renseignements fournis par CBC News