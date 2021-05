45 cégeps du Québec en grève pour deux jours

Les enseignants réclament notamment de meilleures conditions salariales, moins de précarité et davantage de ressources pour venir en aide aux étudiants en difficulté ou à besoins particuliers.

Les conventions collectives des professeurs sont échues depuis un peu plus d’un an. Les pourparlers ont débuté il y a plus d'un an et demi, sans résultats, selon les syndicats qui représentent un peu plus de 15 000 enseignants des cégeps un peu partout au Québec.

L'exaspération est bien là. On sent que le gouvernement joue la carte de l'usure et les pourparlers font du surplace depuis un bon moment. C'est dommage qu'au lieu de favoriser le dialogue et l'écoute, nos vis-à-vis nous poussent dans nos derniers retranchements, , explique le vice-président Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, Yves de Repentigny.

On ne fait pas la grève de gaieté de coeur, mais parce que le gouvernement nous pousse à bout et persiste à faire la sourde oreille à nos demandes. Nous constatons au quotidien une série de problèmes et nous souhaitons y apporter des solutions pérennes , ajoute le président du Syndicat des professeures et professeurs du cégep Limoilou, Robin Cormier.

Chargés de cours mal payés

Les enseignants dénoncent notamment la rémunération accordée aux chargés de cours à la formation continue.

Pour donner le même cours, ils reçoivent 50 % du salaire des enseignants au régulier. Ce n’est pas attrayant et nous allons avoir de plus en plus de difficulté à attirer des personnes qualifiées , estime la vice-présidente du Syndicat des professeurs du Collège François-Xavier-Garneau, Hélène Nazon.

La grève des professeurs affiliés à la CSN se terminera à midi le 13 mai.

D'autres actions à venir

Toutefois, d’autres journées de débrayage pourraient avoir lieu d'ici la fin de l’année scolaire puisque les syndiqués se sont dotés de mandats de débrayage de cinq jours à exercer au moment jugé opportun.

Ce sera également au tour des enseignants des cégeps affiliés la Centrale des syndicats du Québec de débrayer durant une journée jeudi.

Cette fois, le personnel professionnel et le personnel de soutien s’ajouteront aux enseignants.