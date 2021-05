Des parents réclament le retour immédiat à T.-N.-L. de la directrice générale du CSFP

Des parents demandent le retour immédiat de la directrice générale du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP), qui est en télétravail en Ontario depuis plus d'un an.

Kim Christianson a déménagé en Ontario au début de la pandémie pour être plus près de sa famille.

Mais les 50 signataires d’une pétition lancée samedi s'inquiètent de l’absence de Mme Christianson alors qu’un nouveau rapport indépendant sur la restructuration du gouvernement provincial suggère d’éliminer les commissions scolaires, dont le CSFPConseil scolaire francophone provincial , pour réduire les dépenses.

Isabelle Côté, l’organisatrice de la pétition qui a un enfant à l'École des Grands-Vents, à Saint-Jean, croit que les francophones devront s’organiser pour s’assurer de garder nos services en français et qu’elle a des doutes quant à l'habilité d'un leader d'accomplir toutes ces tâches lorsqu'ils sont depuis plus de 14 mois à l'extérieur de la province .

La communauté, la commission scolaire francophone provinciale mérite mieux que ça , affirme Mme Côté, qui ajoute que la grande majorité des signataires de la pétition sont des parents. Il y a actuellement 350 élèves dans les 6 écoles francophones à Terre-Neuve-et-Labrdaor.

Nos enfants et les membres de la communauté francophone ont besoin de quelqu’un qui est présent, qui peut vraiment se battre pour nos droits et pour nos acquis. Et c’est devenu très clair la semaine passée que c’est quelque chose qu'on ne peut pas tenir pour acquis. Une citation de :Isabelle Côté, organisatrice de la pétition

Le CSFPConseil scolaire francophone provincial n’a pas répondu à une demande d’entrevue de Radio-Canada. Mais depuis des mois, son conseil d'administration défend le travail ardu de Mme Christianson et affirme qu’elle remplit toutes ses fonctions en télétravail.

Une situation qui a grandement nui à la crédibilité de la communauté , selon les parents

Dans leur pétition, les parents soutiennent que l’absence de Mme Christianson lors de plusieurs points de presse sur l’éducation en temps de COVID-19 et les récentes dépenses en voyages d’affaires de la directrice générale ont grandement nui à la crédibilité de la communauté francophone en laissant sous silence les besoins des écoles francophones et a par le fait même empêché à de nombreux gros projets de progresser .

C'est pourquoi à nos yeux il est impératif que Mme Christianson revienne le plus rapidement possible à T.-N.-L. Nous demandons au C.A. du CSFPConseil scolaire francophone provincial de tout mettre en œuvre afin de s'assurer de son retour dans les plus brefs délais, ou à considérer sérieusement de trouver un.e remplaçant.e à Mme Christianson , écrivent-ils.

Isabelle Côté a indiqué lundi qu’elle n’a pas eu de discussions avec le conseil d’administration du CSFPConseil scolaire francophone provincial depuis la création de la pétition. La pétition indique qu'un suivi sur l'avancement de ce dossier sera demandé.

Le ministre de l'Éducation demande à Kim Christianson de retourner à Terre-Neuve-et-Labrador depuis septembre 2020. L'opposition réclame aussi qu'elle revienne habiter dans la province.