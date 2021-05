Des milliers de parents victimes d’un vol de données

Les renseignements personnels de milliers de parents et d’enfants inscrits à la Place 0-5, le guichet unique pour obtenir une place en service de garde, ont été volés.

L’information, d’abord publiée par La Presse, a été confirmée par le cabinet du ministre de la Famille. Mathieu Lacombe lui-même a été touché par ce vol dans la base de données d'où son dossier a été effacé.

Le ministre Lacombe, qui a réagi tôt ce matin à la nouvelle, estime que le pirate informatique avait un objectif politique. Mais il déplore surtout l’inquiétude que le vol cause aux 5000 parents dont les données ont été piratées .