Mouvement d’opposition à un projet immobilier aux abords du lac Stukely

Le promoteur du Domaine Stukely prévoit aménager plusieurs terrains aux abords du lac Stukely, non loin des limites du parc national du Mont-Orford.

Le maire de la municipalité, Jacques David, a indiqué aux citoyens qui assistaient à la séance du conseil municipal que le projet définitif n’a toujours pas été déposé à la Ville. Il estime cependant qu’il pourrait y avoir une centaine de nouveaux lots développés.

Selon le citoyen Louis-Philippe Auger, qui mobilise le voisinage, ce développement pourrait avoir des impacts négatifs sur l’environnement. On parle d’un site directement lié au parc du Mont-Orford et du lac Stukely, déclare-t-il en entrevue. C’est une grande surface vierge qui comporte de la faune et de la flore.

Un enjeu de cohabitation?

Selon M. Auger, ce nouveau développement serait conçu pour les résidents de Montréal. Sont-ils prêts à cohabiter avec les gens de la campagne, se questionne-t-il. On le voit dans les municipalités voisines qui sont enterrées pas des projets immobiliers de la sorte.

Le maire a indiqué lors de la séance du conseil que le développement dans le secteur n’entrait pas en contradiction avec les règlements de la municipalité. Tant et aussi longtemps que les promoteurs respecteront les règlements au niveau du zonage, la municipalité est en accord avec le projet , a-t-il déclaré d’entrée de jeu.

Il a toutefois fait savoir que la municipalité pourrait modifier certains règlements pour imposer des règles un peu plus strictes au niveau de l’environnement . Tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de projet officiel de déposer, on peut faire cela , a-t-il précisé.

Poursuivre la mobilisation

Louis-Philippe Auger se désole de la position du conseil municipal. Si les citoyens se mettent ensemble pour contrer, pourquoi la municipalité n’emboite pas le pas avec nous , souligne-t-il.

On se fait expliquer par la ville que parce que le zonage le permet, un promoteur peut arriver ici avec de l’argent et tout faire. Une citation de :Louis-Philippe Auger, citoyen

Le groupe informel de citoyens souhaite continuer de faire circuler une pétition et réclame la tenue d’une rencontre avec le conseil municipal qui portera uniquement sur ce développement.