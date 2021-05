Pas de retour en personne à court terme pour les fonctionnaires fédéraux

Pour l'instant, je dois énoncer l'évidence. On est encore en train de gérer la pandémie. On ne s'attend donc pas à un retour en milieu de travail, dans les lieux physiques, à court terme , a dit Marie-Chantal Girard, sous-ministre adjointe au département des pensions et des avantages sociaux du SCTSecrétariat du Conseil du Trésor .

Son collègue Tolga Yalkins, sous-ministre adjoint à la division de Milieu de Travail, a mentionné que les variants de la COVID-19 ajoutent des impondérables supplémentaires.

Lorsqu’on va pouvoir considérer retourner au travail, premièrement, ce ne sera pas du mur-à-mur [considérant] le nombre d’organisations et la différence des mandats au sein de la fonction publique , a ajouté Mme Girard devant les élus du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires.

Mme Girard a aussi indiqué que l’emploi de tests de dépistage rapide de la COVID-19 sera étendu. Selon les informations qu’elle a fournies au comité, 4581 employés de la fonction publique fédérale avaient contracté le virus en date du 29 avril 2021, depuis le début de la pandémie.

Quelle formule lors du retour au travail?

Interrogée par le conservateur Pierre Paul-Hus, elle n’a pas été en mesure de fournir des détails précis sur la flexibilité qui sera offerte aux employés fédéraux.

Effectivement, des formes hybrides ou alternatives pourront être considérées. L'idée, ici, est d’avoir appris de la dernière année et demie , a-t-elle affirmé.

De son côté, la présidente de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), Debi Daviau, a soutenu, en ouverture de présentation, qu’elle donnait la note de passage , de façon générale, au gouvernement.

Je ne peux prétendre qu’il n’y a pas eu d’enjeux avec des ministères en particulier ou même avec des gestionnaires locaux interprétant mal ou ignorant, tout simplement, des directives du [ SCTSecrétariat du Conseil du Trésor ] , a-t-elle toutefois déclaré.

Elle a rappelé que l’ IPFPCInstitut professionnel de la fonction publique du Canada s’inquiète du fait que les femmes sont désavantagées de façon disproportionnée par le changement de directive en ce qui a trait au congé spécial 699.

Les conditions entourant le télétravail et un retour en présentiel, pour ceux qui seront intéressés, sont prioritaires, a-t-elle ajouté.