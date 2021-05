Un appui de taille pour le projet du Centre récréatif Dominic-Boutin

Ottawa et Québec ont confirmé lundi une participation de 750 000 $ chacun dans la construction du centre sportif, communautaire et culturel dans la municipalité de plus de 800 habitants située près d’Amos.

C’est une belle annonce. La communauté de Saint-Marc-de-Figuery a fait une belle mobilisation au niveau du milieu. Elle a amassé 500 000 $ pour le centre récréatif Dominic-Boutin, qui est un centre polyvalent, tant pour les activités sportives que communautaires. Elle reçoit donc un montant de 1,5 million de dollars du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives ou sportives pour réaliser ce beau projet , a fait valoir la députée d’Abitibi-Ouest Suzanne Blais.

Des coûts à évaluer

Lors de son lancement en 2017, le projet consistait à ériger un toit au-dessus de la patinoire extérieure avec une annexe comportant une grande salle avec cuisine, des vestiaires et des salles de bain. Il était alors évalué à 1,6 million de dollars. C’était avant la hausse vertigineuse du coût des matériaux.

On est dans ça, justement, à regarder ce qu’on va pouvoir faire. On est à l’étape de faire les plans. Il va falloir analyser vraiment sérieusement ce qu’on peut se permettre et ce qu’on ne peut pas se permettre. Si on regarde juste le bois d'œuvre, et nous en plus ça va être construit en bois, si l’augmentation est trop élevée, il va falloir rapetisser le projet. Il faut y aller avec les moyens qu’on a. Même si on a une grosse subvention, il faut le faire pour ne pas endetter nos citoyens, il faut le faire de façon sage. Mais je suis bien confiant, ça va être un beau projet , estime le maire de Saint-Marc-de-Figuery, Daniel Rose.

Réalisation en 2022

Ce dernier croit que la Municipalité sera fixée sous peu, quand les plans et devis seront réalisés. Notre participation devrait être très raisonnable. On s’occupe surtout de l’achat et de la préparation du terrain, puis de l’aménagement quand la construction sera terminée. Je pense que c’est un projet qui pourrait être finalisé en 2022. Tout va dépendre de la disponibilité des entrepreneurs, qui sont très occupés ces temps-ci , avance-t-il.

Ce centre récréatif se veut la concrétisation du rêve de Dominic Boutin, qui souhaitait mettre un toit sur la patinoire. Ce bénévole fort impliqué localement est décédé tragiquement dans un accident de motoneige en mars 2017.