Les Saguenéens éliminent les Remparts et passent en demi-finale

Les Saguenéens ont remporté en trois parties la série 3 de 5. Le match était disputé dans l'environnement protégé du Centre Vidéotron.

Dawson Mercer a récolté trois points.

Les Saguenéens pourraient connaître leurs adversaires mardi. Si les Foreurs de Val-d'Or et les Islanders de Charlottetown complètent eux aussi des balayages en trois matchs, les Sags joueront contre les Foreurs en demi-finale.

Tout comme lors des autres rondes, les duels seront établis en fonction du classement en saison régulière. Les Islanders ont pris le 1er rang, les Foreurs le second et les Saguenéens le troisième. Donc, les Islanders affronteraient le gagnant de la série entre Victoriaville et Blainville-Boisbriand.

D'ailleurs, lors du 2e match de cette série, les Tigres l'ont emporté par la marque de 3-2 en prolongation face à l'Armada. La série est égale 1-1.

Les autres séries avaient d'ailleurs été retardées, car un joueur de l'Océanic de Rimouski avait reçu un appel de la santé publique l'informant qu'il avait un diagnostic positif de COVID-19. Toutefois, l'entreprise privée qui réalise les tests a assuré qu'il était négatif. Il semble qu'il y ait eu une mésentente administrative entre la firme et la santé publique.

Pour la première fois de la série, les Remparts ont marqué le premier but. Photo : LHJMQ, Jonathan Roy

Le fil du match

Pour la première fois de la série, ce sont les Remparts de Québec qui ont marqué les premiers dès la quatrième minute. C'est l'attaquant James Malatesta, posté en embouchure, qui a battu le gardien Alexis Shank à la suite d'une passe de derrière le filet. Lors des quatre matchs entre les deux clubs en saison régulière, les Remparts n'avaient jamais compté le premier but.

Quelques minutes plus tard, Malatesta, encore lui, s'est amené seul face à Shank, mais s'est avoué vaincu.

Cependant, avant la fin du premier tiers, à la 18e minute, l'égalité a été créée. À la suite d'un effort soutenu, les Saguenéens ont fini par percer la muraille de Thomas Sigouin, alors que Dawson Mercer a saisi un retour d'un tir de Louis Crevier.

En début de deuxième période, le défenseur russe des Saguenéens, Artemi Kniazev, a décoché un puissant lancer de la ligne bleue qui a échappé partiellement à l'attention de Sigouin. À 2-1, les hommes de Yanick Jean se plaçaient en bonne position. En milieu de période, le cerbère des Diables rouges a empêché l'écart de se creuser en récupérant une rondelle derrière lui en provenance du bâton de Louis Crevier.

Par la suite le sort s'est mêlé du jeu à la défaveur des Remparts. Lors d'une attaque à cinq contre trois pour les Saguenéens, une passe tentée par Mercer a frappé le défenseur Romain Rodzinski pour se retrouver dans le filet. Moins de deux minutes plus tard, un tir de la ligne bleue d'Artemi Kniazev a raté le filet, a frappé derrière le but et est revenu devant directement sur la palette de Pierrick Dubé qui a fait 4-1.

En troisième période, le capitaine Samuel Houde est venu clore le débat à 4:16 avec le cinquième de son équipe. Il ne restait alors plus qu'à écouler le temps pour assurer la présence des Saguenéens en demi-finale.