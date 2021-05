Le Festival international DansEncore 2021 en formule hybride

Le Festival international DansEncore aura lieu cette année sur scène et sur le web. Contrairement à l'an dernier, où tous les événements en présentiel avaient été annulés, le gala et les spectacles de DansEncore seront présentés sur les planches de l'amphithéâtre Cogeco, en respect des normes sanitaires en vigueur.

La directrice générale et artistique du festival croit qu’il est plus envisageable cette année pour les événements d’offrir une partie de la programmation en personne. L’année passée, on a été vraiment en plein milieu de la situation. On ne savait pas trop qu’est-ce qu’on pouvait et qu’est-ce qu’on ne pouvait pas faire, aujourd’hui on le sait plus. On sait tous que la vaccination avance aussi , estime Maria Juliana Vélez.

L’équipe du festival a dû travailler sur plusieurs scénarios différents avant de pouvoir présenter sa programmation lundi. Tout dépendait de la situation sanitaire à moins d’un mois de l’événement.

Une programmation québécoise

En raison de la fermeture des frontières, le public pourra retrouver sur scène des danseurs québécois seulement, notamment ceux des Grands Ballets canadiens, de Break Montréal, de Kim Gingras et compagnie, et des Ballets Jazz de Montréal, pour ne nommer que ceux-là.

La codirectrice générale et artistique du festival affirme que les danseurs sont les premiers heureux de pouvoir performer devant un public. Ils sont contents, ils n’arrêtent pas de nous remercier tous les jours. Il y en a pour qui c’est le premier vrai spectacle depuis un an et demi , raconte Mireille Baril.

Le volet compétition et les classes de maîtres seront présentés de façon virtuelle. Neuf classes gratuites seront données sur la plateforme Zoom, tout comme une conférence sur le métier de danseur professionnel présentée par Kim Gingras, qui a dansé aux côtés de Beyoncé, Justin Timberlake, et Jennifer Lopez, entre autres.

Le 27e Festival international DansEncore aura lieu du 3 au 6 juin. Les réservations et l'achat de billets pourront se faire dès mardi après-midi sur le site Internet de l'événement.