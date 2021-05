Frédérick Dion quitte l’Association francophone des municipalités du N.-B.

Il a dirigé l’ AFMNBAssociation francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick pendant près de dix ans, mais avait quitté son poste une première fois en 2018.

Il avait ensuite effectué un retour à la tête de l’organisme en janvier 2020 pour assurer une certaine transition.

Son nouveau départ survient au moment même où le gouvernement Higgs a entrepris des consultations sur la réforme de la gouvernance locale. Dans la dernière décennie, Frédérick Dion a justement consacré beaucoup d’énergie à ce dossier.

Il souligne toutefois que son départ était planifié depuis plusieurs mois déjà. J’estime que c’est le moment de quitter, je voulais le faire de façon symbolique la journée des élections municipales.

Pas de saut en politique

Contrairement à ce que croyaient certains, pas question pour Frederick Dion de se lancer dans l’arène politique.

Ce n’est pas du tout dans mes intentions de me présenter , dit-il. Moi ce qui me passionne, c’est le développement, le développement de nos régions, le développement de nos communautés. Donc, je ne pense pas que je vais m’éloigner de ça.

Bien que son avenir professionnel reste à déterminer, il indique qu’il compte s’attarder au développement d’une petite érablière qui a été lancée il y a deux ans.

Je suis impliqué dans cette entreprise-là avec des collègues et on a des ambitions, on a des rêves et on cherche à faire avancer le tout là et c'est ça que je compte faire dans les prochains mois , confie-t-il.

Un nouveau directeur

Le nouveau directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Pascal Réboul. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le nouveau directeur général de l’ AFMNBAssociation francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick , Pascal Reboul, quitte son poste de directeur des politiques au sein de l'organisme pour succéder à Frédérick Dion.

Il dit prendre la relève avec enthousiasme.

Le dossier de la réforme demeure le dossier numéro un , déclare-t-il.

On est dans une année avec une réforme possible, donc on va mettre beaucoup de nos ressources là-dedans.

Avec les informations de François Vigneault