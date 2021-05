Inde : la fièvre du cricket malgré la pandémie

Des plages de Mumbai aux bidonvilles de Lucknow et de Bangalore, en passant par les rues de Delhi ou de Calcutta, on entend partout le même son distinctif : le contact du bâton avec la balle, suivi de cris de joie et d'admiration.

Lorsque l'étouffante chaleur indienne s'estompe en fin de journée, des milliers de jeunes sortent armés de bâtons et de balles pour jouer au cricket.

Les écoles sont fermées en raison de la pandémie , explique Muhammad sur un terrain improvisé d'un bidonville de Lucknow, dans le nord du pays. J'en profite pour passer encore plus de temps que d'habitude ici.

Pour beaucoup de jeunes Indiens, le cricket est devenu un refuge afin d'échapper aux horreurs de la deuxième vague qui terrasse le pays.

Je suis heureux ici , affirme Imanchu en brandissant son bâton. J'aime retrouver mes amis ici chaque jour. J'aime faire un bon contact avec la balle.

En Inde, où la foi et les dissensions religieuses façonnent la vie, on dit que le cricket est la religion officieuse du pays. Les jeunes passionnés les plus fortunés peuvent pratiquer leur sport favori dans des centres de formation comme la Cricket Academy of Pathans.

Shovani fait partie de cette académie de Lucknow depuis deux ans. Il a 14 ans et il a découvert le cricket lors d'un pique-nique avec des amis, il y a quelques années. Il ne vit maintenant que pour s'améliorer et il rêve de représenter son pays sur la scène internationale un jour.

Mon bâton est comme une épée, dit-il, des éclairs dans les yeux. Avec lui, je me sens invincible.

Pour bien des jeunes, percer au cricket serait une façon de sortir de la pauvreté. Les joueurs professionnels en Inde gagnent des millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Motivation ultime, un grand nombre de jeunes Indiens rêvent de sortir de la pauvreté grâce au cricket. L'Indian Premier League est la sixième ligue sportive la plus puissante de la planète, après la NFLLigue nationale de football et les grandes ligues de soccer en Europe.

Les joueurs sont aussi populaires que les grandes stars de Bollywood et gagnent des salaires de quelques millions de dollars, en plus des revenus publicitaires.

Je rêve moi aussi de jouer dans l' IPLIndian Premier League , confie l'entraîneur de l'académie, Vivay. J'ai 22 ans et je continue de progresser.

L'Indian Premier League devait offrir une distraction, des moments quotidiens de répit pendant la pandémie dans un pays où les résidents de plusieurs grandes villes sont confinés. Les activités ont finalement été suspendues la semaine dernière, le 4 mai, après que des membres des équipes de Calcutta et d'Hyderabad eurent été infectés, même si la ligue avait créé une bulle sanitaire pour les joueurs.

Le cricket fait partie de la culture, mais de plus en plus d'Indiens s'opposaient à la tenue du tournoi et préféraient que les stades soient transformés en centres d'isolement pour les victimes de la pandémie.

La ligue reprendra plus tard , affirme un partisan au micro de la télévision indienne près de Lucknow. Il est plus important de sauver notre pays et nos citoyens en ce moment.

Dans les parcs et les terrains improvisés du pays, on continue à jouer au cricket, cependant. La ferveur demeure aussi forte, pandémie ou pas.