Les récalcitrants aux restrictions rentreront-ils dans le rang?

Les forces de l’ordre ont arrêté les organisateurs de plusieurs manifestations anti-restrictions déclarées illégales, dont Christopher Scott, le propriétaire du Whistle Stop Cafe de Mirror, ainsi que le prédicateur Artur Pawlowski et son frère Dawid à Calgary.

Plus tôt cette semaine, Services de santé Alberta a obtenu une injonction provisoire permettant aux différents corps policiers d’arrêter les organisateurs de toute manifestation anti-mesures de santé publique.

Une telle manifestation était prévue samedi après-midi au Whistle Stop Cafe, trois jours après que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) eut fermé le restaurant indéfiniment. Les policiers ont distribué des amendes aux participants qui ont quitté les lieux après la manifestation, en plus d’arrêter son organisateur, le propriétaire du restaurant.

La police de Calgary a quant à elle sommé les Pawlowski de suivre les règles de santé publique lors de leur service religieux de samedi, mais ceux-ci n'ont pas obtempéré.

Le maire de Calgary Naheed Nenshi estime que l’injonction provisoire qu’a obtenu Services de santé Alberta est un outil clé pour sévir contre les récalcitrants. Elle arrive trop tard, mais ce n’est pas rien, a-t-il affirmé lundi. On a vu son effet, cette fin de semaine, avec une application plus stricte de la loi.

Son conseil municipal envisage également d’augmenter les amendes pour non-respect du port obligatoire du masque de 100 $ à 500 $.

Le rodéo de Bowden : un moment décisif

Ce changement de ton est attribuable, en grande partie, au rodéo illégal de Bowden, croit l’expert en études juridiques Doug King, professeur à l’Université Mount Royal de Calgary.

Face à un événement aussi important et explicitement anti-restrictions, le gouvernement ne pouvait plus rester passif face aux violations flagrantes des règles de santé publique. Le manque de respect de l’application de la loi minait l’autorité du gouvernement, estime le professeur. Il était son pire ennemi.

Toutefois, il rappelle que ce n’est pas le gouvernement qui dicte aux forces de l’ordre les actions à prendre. Doug King croit que les forces de l’ordre ont parallèlement décidé de prendre les violations plus au sérieux.

Une stratégie efficace

Les récalcitrants arrêtés sont pour l’instant seulement les organisateurs, une stratégie efficace selon Doug King.

Il faut trouver une manière d’appliquer la loi sans attiser encore plus la ferveur de ces récalcitrants. Une citation de :Doug King, professeur spécialisé en études juridiques, Université Mount Royal

Le chercheur en santé publique de l’Université de Calgary Sajjad Fazel croit que cette stratégie découragera principalement les participants les moins fervents. Ceux qui se sont joints récemment à ces manifestations, qui n’y vont qu’à cause d’un ami, ceux qui croient pareil, mais qui restent à la maison - ce sont ces personnes qui seront découragées d’y participer , croit-il.

Il est aussi d'avis qu'une approche plus éducative pour ceux qui ne respectent pas les règles, sans toutefois ouvertement les défier, est plus appropriée, car cela évite de les braquer. Cependant, s'ils persistent, il faut leur imposer une amende. Sajjad Fazel croit également que d’augmenter les amendes pour violation des règles de santé publique aura un effet dissuasif plus important.