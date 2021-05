Une infirmière d’Edmonton prend sa retraite après 50 ans de service

Je me sens plutôt bien et certainement contente de l'avoir fait , a déclaré la femme de 72 ans.

Diplômée de l'école d'infirmières de l'Université de l'Alberta en 1970, la vie de Liz Baril tournait autour de l'hôpital et de ses patients qu'elle traitait comme des membres de sa famille.

Au fil des ans, elle a consacré les premières heures de ses quarts de travail à s'enquérir d'eux et à prendre le temps de leur parler, mais la COVID-19 a changé son quotidien.

La situation avec la COVID-19 fait que vous n’avez pas le temps d’entrer [dans leur chambre] et de leur parler. Vous entrez, vérifiez les signes vitaux, puis vous ressortez. Une citation de :Liz Baril, infirmière à la retraite

Debbie Sontag, qui a travaillé avec elle pendant plus de 20 ans, qualifie l'éthique de travail de sa collègue d’impressionnante .

Elle la perçoit d’ailleurs comme quelqu'un qui a su se démarquer en raison de son plaidoyer pour les patients frustrés par leur manque de communication avec les médecins.

Liz semblait se demander pourquoi une telle patiente était si acharnée et comment elle pouvait percer son armure et atteindre la vraie personne à l'intérieur , raconte-t-elle.

Liz Baril montre sa photo de finissante lorsqu'elle a obtenu son diplôme en 1970, qui a été suivie d'une carrière d'infirmière de 50 ans à l'hôpital de l'Université de l'Alberta. Photo : Travis McEwan/CBC

Mme Baril était aussi connue pour apporter des écouteurs aux patients lorsque l’hôpital a cessé de les fournir ou pour leur offrir des collations cuites au four pour leur remonter le moral.

La plupart d'entre eux sont seuls et leur famille leur manque , a déclaré Liz Baril. C'est l'une de mes grandes théories sur les soins infirmiers à nos patients. Il faut les laisser dormir et leur permettre d'avoir des visiteurs. Deux choses qui aident le plus les patients.

Pour la suite, Liz Baril prévoit de se concentrer sur son jardin et sa poterie, tout en s'impliquant dans une organisation qui promeut l'éducation et l'avancement des femmes.

Avec les informations de Travis McEwan