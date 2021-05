Des croix pour sensibiliser aux problèmes de dépendance en Saskatchewan

Ces défenseurs de la prévention des dépendances aux drogues ont installé des dizaines de croix sur la pelouse de l’Assemblée législative de la Saskatchewan, à Regina, samedi, pour demander au gouvernement provincial d’agir.

En 2020, Regina a connu plus de 1000 surdoses et 111 décès liés à la consommation de drogue. Selon un rapport du Bureau des commissaires de la Police, les chiffres sont en augmentation en 2021.

Ret Brailsford, le porte-parole de la coalition pour la prévention et le traitement des dépendances de Regina, à l'origine des croix, souhaite que le gouvernement mette en place une stratégie avant que cela ne soit trop tard.

J'entends des voisins et des amis [en parler], je lis des publications sur Facebook disant qu'un jour cette crise franchira le seuil de votre porte , soutient Ret Brailsford.

J’agis maintenant pour ne pas que ce problème se retrouve devant chez moi. Une citation de :Ret Brailsford, porte-parole de la coalition pour la prévention et le traitement des dépendances de Regina.

Le jeune homme s'intéresse aux problèmes de dépendance depuis un certain temps. Il en a d’ailleurs discuté avec ses professeurs, ainsi qu’avec des victimes. Il est prêt à faire ce qu’il peut pour encourager le gouvernement à l’action, même à planter des croix devant l’Assemblée législative.

Ret Brailsford affirme que la solution est simple : il faut financer les centres de consommation de drogues supervisés, comme le Prairie Harm Reduction à Saskatoon, pour qu’ils puissent fonctionner en tout temps.

Le militant demande également au gouvernement de décriminaliser l’usage des drogues à travers la province.

Il est prouvé que cela sauve des vies et qu’il s’agit d’une bonne pratique économique et sociale , explique M. Brailsford. Il estime que de financer des centres de consommation existants coûtera moins cher que de devoir intervenir à chaque surdose.

Ret Brailsford encourage le public à discuter des dépendances avec leurs proches et à écrire aux élus pour qu'ils encouragent le gouvernement à agir. Photo : Radio-Canada / Bryan Eneas

D’autres options, selon le gouvernement

Le ministre provincial responsable de la Santé mentale et des dépendances, Everett Hindley, a affirmé dans une entrevue à La Presse canadienne que les sites de consommation supervisés n'étaient qu’une solution parmi d’autres.

Selon le ministre, le problème s’étend en dehors des deux principales villes de la province.

Comment déployer au mieux les ressources dans l'ensemble de la Saskatchewan pour essayer de fournir des services de prévention et de traitement au plus grand nombre de personnes possible, peu importe où elles vivent? se demande Everett Hindley.

Le ministre souligne que le gouvernement finance des programmes de prévention et de traitement et envisage d’étendre son programme de distribution gratuite de trousses de naloxone.

Le financement du centre de consommation supervisé Prairie Harm Reduction de Saskatoon ne fait pas partie du dernier budget provincial. Pour survivre, le centre a dû organiser une levée de fonds qui a rapporté plus de 180 000 $.

D’autre part, un pour cent du budget du ministère de la Santé est alloué à la lutte contre les dépendances en 2021-2022.

Avec les informations de Bryan Eneas, Julia Peterson, Kendall Latimer et La Presse canadienne