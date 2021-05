Les cyclistes réclament plus de sécurité sur les routes de Saskatoon

Un résident de Saskatoon critique le mauvais partage de routes entre cyclistes et automobilistes après un accident dont sa femme a été victime la semaine dernière.

Jared Stephenson raconte que son épouse se rend au travail au City Hospital en vélo tous les jours de la semaine. Il y a quelques jours, alors qu’elle se trouvait dans sa voie, un automobiliste s’est mis à klaxonner en roulant de près derrière elle.

Ébranlée, elle tombe et se blesse au niveau sourcil. Le conducteur, lui, ne s’arrête pas et continue sa route jusqu'à ce qu’une voiture de police l’arrête un peu plus loin.

M. Stephenson explique que sa femme a eu besoin de points de suture, mais qu’il n’est pas surpris de ce qui est arrivé.

J’ai moi aussi déjà eu la route coupée par une voiture et été suivi de trop près. Je n’ai jamais eu de collision directe, mais je vois les automobilistes qui ne signalent pas leurs changements de voies, et qui coupent la route , affirme l’amateur de vélo.

M. Stephenson pense que ces incidents sont la conséquence d'un manque d’éducation à la sécurité routière. Selon lui, les automobilistes n’ont pas encore totalement l’habitude de partager la route avec d’autres utilisateurs.

Il aimerait voir certaines règles modifiées ou adaptées à la nouvelle réalité.

Un même espace est partagé par quelqu’un sur un vélo de 25 livres, presque sans aucune protection corporelle, et une personne dans une voiture de 4 000 livres avec un moteur , explique-t-il.

Selon lui, le Code de la route devrait être revu pour mieux prendre en compte la sécurité des cyclistes.

À long terme, Jared Stephenson aimerait voir de nouvelles lois, mais aussi des pistes réservées aux cyclistes. Pour l'instant, une attitude d’empathie de la part des autres usagers de la route serait suffisante, estime-t-il.