Le SPVM affine sa stratégie de recrutement au sein des communautés culturelles

À Montréal, les minorités dites visibles représentent le tiers de la population, alors qu’elles n’occupent qu’environ 13 % des emplois dans les rangs du SPVMService de police de la Ville de Montréal . Il y a six ans, cette proportion était de 11 %. Si l'on ne tient compte que des patrouilleurs, le taux est de 8 %.

Afin d’accélérer un peu les choses, le corps de police a travaillé pendant deux ans avec le département des ressources humaines de la Ville pour mettre au point une stratégie de recrutement ciblée et plus proactive envers ces groupes, y compris les communautés autochtones.

Il y a quelques années, ce que le SPVMService de police de la Ville de Montréal disait, c’est : "Bien, mais on n’en a pas dans le bassin [de candidats issus des minorités], ils n’appliquent pas." C’était la réponse qu’on offrait il y a quelques années , explique l'inspecteur Miguel Alston du SPVMService de police de la Ville de Montréal .

Maintenant, on a arrêté d’offrir cette réponse-là. On va aller les encourager à postuler. On va être proactifs et on prend les devants. Une citation de :Miguel Alston, inspecteur au Service de police de la Ville de Montréal

Profitant de la semaine de la police, le SPVMService de police de la Ville de Montréal veut sensibiliser davantage les jeunes du secondaire issus des minorités visibles à se diriger vers les techniques policières.

Miser aussi sur la rétention

On mise au niveau du secondaire. […] On va également miser sur des activités communautaires, on va rencontrer les parents aussi , explique l’inspecteur Alston.

Pour rejoindre davantage les jeunes, le SPVMService de police de la Ville de Montréal compte également se faire plus visible sur les réseaux sociaux.

Toutefois, la stratégie mise de l’avant par la police montréalaise va plus loin que de simplement inciter les jeunes issus des minorités ethnoculturelles à postuler.

Selon la chef de division des ressources humaines à la Ville de Montréal, Marie-Claude Fradette, le recrutement est certes important, mais il faut ensuite offrir un environnement inclusif pour que les recrues puissent évoluer, progresser et ultimement demeurer au sein du Service de police de la Ville.