Un élu de Gatineau propose l'achat du domaine de la ferme Moore

L'élu représentant le district de Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau déposera un avis de proposition en ce sens au conseil municipal, mardi soir.

Je me dis qu’on pourrait former une coopérative [pour] faire en sorte que la ferme Moore prenne vie au niveau de l'agriculture urbaine. Ça pourrait être le plus grand jardin communautaire de la ville , a-t-il lancé, lundi, en entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau.

Il a ajouté que le bâtiment historique qui se trouve sur le terrain pourrait servir à donner de la formation et à rencontrer des citoyens, entre autres.

M. Blondin veut que Gatineau achète ce terrain, vacant depuis près de trois ans, à la Commission de la capitale nationale (CCN) pour la somme symbolique de 1 $. C’est à cette même valeur qu’a été cédé le domaine Scott-Fairview, situé au 100 Gamelin, à l'ancienne Ville de Hull.

Le conseiller Blondin se dit préoccupé par des informations voulant qu'une corporation privée ontarienne cherche à devenir locataire des lieux pour un projet commercial. Selon lui, cela irait à l’encontre de la vocation agricole du terrain.

Il y a toujours des tentatives de location de différents organismes, de différentes associations ou de commerces qui négocient avec la CCNCommission de la capitale nationale et on est toujours inquiets de voir quel genre de projet va arriver là , a-t-il dit.

Le conseiller municipal du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin (archives) Photo : Radio-Canada

Il a expliqué avoir été contacté par la direction des marchés publics du Vieux-Hull au sujet de l’intérêt pour le terrain historique.

Un appui au projet

La directrice des marchés publics du Vieux-Hull, Dominique Myre, a précisé qu’elle n’a rien contre les producteurs de la rive ontarienne, relevant que certains collaborent avec son organisation.

La Ville de Gatineau a développé, avec le marché du Vieux-Hull et d’autres marchés, des protocoles d’entente. On nous a toujours appuyés dans ce dossier-là et on aimerait avoir la chance de continuer et de voir à ce que le projet grandisse , a-t-elle insisté.

On travaille avec nos producteurs depuis 19 ans [sur] la possibilité d’avoir un espace qui nous appartient, un espace agricole et agrotouristique. [...] On aimerait ça garder ça local , a poursuivi celle qui appuie la proposition de M. Blondin.

On est derrière ça à 100%, c’est certain. Une citation de :Dominique Myre, directrice des marchés publics du Vieux-Hull

Historiquement, le premier propriétaire du terrain de la ferme Moore était Philemon Wright, le fondateur de l’ancienne municipalité de Hull. Le domaine a, par la suite, été acheté par la famille Parker-Moore, puis cédé à la CCNCommission de la capitale nationale en 1976.

C’est un trésor patrimonial et il ne se passe rien à cet endroit-là. Il faut vraiment qu’on s’unisse, qu’on se mette ensemble et qu’on fasse quelque chose , soutient Mme Myre.

Le conseil municipal devra se prononcer sur la pertinence de la démarche du conseiller Blondin en juin prochain.

Lundi, la CCNCommission de la capitale nationale n'avait pas répondu à nos questions en fin d'après-midi. Lors d'une demande de suivi à l'automne, une porte-parole avait indiqué que les discussions étaient toujours en cours pour trouver un nouveau locataire et qu'on continuer de croire en la vocation touristique, patrimoniale et agricole urbaine du domaine.

Avec les informations de Nathalie Tremblay