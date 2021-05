Plus de 11,2 millions pour les infrastructures municipales d’Ottawa

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont annoncé un investissement de plus de 11,2 millions de dollars, lundi, afin d’améliorer les infrastructures municipales et communautaires d’Ottawa.

La majeure partie du financement servira à la remise en état de bâtiments communautaires et municipaux de la ville et à l’amélioration des possibilités de transport actif , peut-on lire dans le communiqué publié après l’annonce, lundi matin.

Les 23 quartiers d'Ottawa verront ainsi certains de leurs projets financés  (Nouvelle fenêtre) . Des sentiers polyvalents, de nouveaux passages piétons, de nouvelles aires de pique-nique dans les parcs ou encore, la connectivité à internet pour certains centres communautaires, font partie des projets qui seront financés avec cet investissement.

Le refuge pour familles de l’avenue Carling, par exemple, recevra une aide de 835 000 $ pour un projet de rénovation, qui prévoit entre autres de le doter d’une meilleure connectivité numérique et d'améliorer son système de ventilation. Le refuge pour femmes Cornerstone, sur la rue O’Connor, recevra quant à lui 350 000 $ pour des réparations et des améliorations.

La ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna (archives) Photo : Radio-Canada / Antoine Trepanier

Ce sont des investissements incroyablement importants pour des refuges qui viennent en aide aux personnes les plus vulnérables et qui font un travail incroyable , a souligné la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, lors de l’annonce virtuelle, aux côtés de la ministre de l’Infrastructure de l’Ontario, Laurie Scott, et du maire d’Ottawa, Jim Watson.

Dans un communiqué, ce dernier précise que ce financement permettra également d’améliorer l’infrastructure de transport actif de notre ville, qui favorise l’activité physique et la connectivité en plus d’améliorer l’habitabilité des quartiers .

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,9 millions de dollars dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l’Ontario s’élève à plus de 2,2 millions de dollars.