Palier rouge : les élèves du secondaire éviteront-ils l'école à distance?

Le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique, soutient qu'il a déjà envoyé notre argumentaire et notre logique vendredi , et que des réflexions sont en cours à ce propos.

On ne trouve pas ça utile, quelques semaines avant la période des examens, de tout changer, de remettre l'alternance. De plus, on ne trouve pas qu'il y a tellement de cas générés dans les classes.

Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie