Théâtre jeunesse : le projet Le Cube dépoussiéré

Les travaux visant à aménager un Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse dans l'église patrimoniale Sainte-Brigide-de-Kildare débuteront finalement l'an prochain.

Québec, Montréal et Ottawa ont annoncé lundi après-midi en conférence de presse leur intention de donner un second souffle au projet Le Cube, en dormance depuis 2013, en y investissant une somme totale de 19 millions de dollars, soit 8 millions de plus qu'à l'origine.

Les travaux commenceront finalement au début de l'année 2022 et se termineront en 2023, a fait savoir la ministre québécoise de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui était pour l'occasion accompagnée de son homologue fédéral, Steven Guilbeault, et de la mairesse Valérie Plante.

Le Cube « s'inscrit en droite ligne dans la vision gouvernementale de l'utilisation des bâtiments religieux excédentaires », explique la ministre québécoise de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'église Sainte-Brigide-de-Kildare est située à l'angle de la rue Alexandre-DeSève et du boulevard René-Lévesque Est, juste en face de la Maison de Radio-Canada, dans le quartier Centre-Sud. L'édifice, construit entre 1878 et 1880, selon les plans de l'architecte Louis-Gustave Martin, est vacant depuis 15 ans.

Le Cube permettra notamment à deux troupes de théâtre pour enfants – Le Carrousel et Le Clou – de déménager leurs bureaux dans des lieux adaptés à leurs besoins et à leurs aspirations, a-t-on expliqué lundi. Trois studios seront mis à leur disposition, non pas à des fins de diffusion, mais à des fins de recherche et de création.

L'aménagement d'un Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse permettra également d'offrir des résidences [...] des formations, des ateliers et des classes de maître à toute la communauté, a illustré Marie-Ève Huot, directrice artistique et codirectrice générale par intérim du Carrousel.