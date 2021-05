Les yeux tournés vers la COVID-19, Joe Biden défend sa gestion de l'économie

Il a néanmoins ordonné au département du Travail de veiller à ce que les chômeurs ne puissent pas bénéficier de ces allocations liées à la pandémie s'ils refusent une offre d'emploi raisonnable.

Nous allons montrer clairement que toute personne touchant des prestations d'assurance-emploi à qui l'on propose un emploi convenable doit l'accepter ou perdre ses prestations , a-t-il commenté au cours d'un point de presse sur l'économie donné à la Maison-Blanche.

Il a cependant fait état d' exceptions liées à la COVID-19 .

Les républicains voient dans les derniers chiffres mensuels la preuve de l'échec des politiques du nouvel occupant de la Maison-Blanche et de l'ambitieux projet de soutien à l'économie américaine, adopté il y a un mois sans le soutien d'un seul républicain.

Selon le rapport publié vendredi, les États-Unis ont créé 266 000 emplois en avril – bien en deçà du million attendu par les prévisionnistes économiques. Le taux de chômage a en outre légèrement augmenté, passant de 6 % à 6,1 %.

Un des coupables désignés par le camp républicain : la décision de prolonger les prestations hebdomadaires d'assurance-emploi de 300 $ US jusqu'au 6 septembre qui inciterait les Américains à rester chez eux, selon eux.

Nous avons inondé la zone de chèques que, j'en suis sûr, tout le monde aime recevoir, et aussi renforcé le chômage , a par exemple déclaré la semaine dernière le leader de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.

Et ce que j'ai entendu toute la semaine des gens d'affaires, des hôpitaux, des éducateurs, de tout le monde à travers l'État [du Kentucky], c'est que, malheureusement, il est en fait plus lucratif pour de nombreux Kentuckiens et Américains de ne pas travailler que de travailler.

Les employeurs semblent avoir eu du mal à pourvoir les postes moins bien payés. Photo : iStock / Nicky Lloyd

Eh bien, nous ne voyons pas beaucoup de preuves de cela , a rétorqué le président Biden, lundi. Les Américains veulent travailler. Je pense que les gens qui prétendent que les Américains ne travailleront pas, même s'ils trouvent une occasion bonne et juste, sous-estiment le peuple américain.

Vingt-deux millions de personnes ont perdu leur emploi à cause de cette pandémie sans que ce soit leur faute. Pour plusieurs d'entre elles, les prestations d'assurance-emploi sont une bouée de sauvetage , a-t-il affirmé, ajoutant que son administration n'allait pas tourner le dos aux Américains.

Des chiffres minimisés

Le président américain a par ailleurs minimisé la signification des plus récentes statistiques mensuelles sur l'emploi, les qualifiant de simple instantané .

Soyons clairs : notre plan économique fonctionne , a-t-il assuré.

Je n'ai jamais dit – et aucun analyste sérieux n'a jamais suggéré – que sortir du trou profond dans lequel se trouvait notre économie serait simple, facile, immédiat ou parfaitement stable , a plaidé M. Biden, insistant sur le fait que le pays avançait dans la bonne direction et invitant à regarder la tendance générale. Certains mois dépasseront les attentes, d'autres mois les décevront.

Il a souligné que les États-Unis avaient créé en moyenne 500 000 emplois par mois depuis son arrivée au pouvoir, comparativement à 60 000 emplois par mois en moyenne au cours des 90 jours précédant son entrée en fonction.

Après avoir reçu un total de 1400 milliards de dollars américains en vertu des divers plans d'aide adoptée dans la foulée de la pandémie au cours de la dernière année, les entreprises doivent rémunérer davantage les travailleurs, mais aussi les aider à se faire vacciner, a toutefois fait valoir Joe Biden.

L'aide est en route

Les données économiques suggèrent que les fermetures d'écoles, les contraintes liées à la garde d'enfants ainsi que la couverture vaccinale incomplète sont un frein important au travail, a fait valoir Joe Biden.

Annonçant de nouvelles étapes de son plan de relance économique pour faciliter l'embauche de travailleurs et aider davantage de personnes à trouver un emploi, il a montré du doigt les directives de deux départements de son administration publiées dans la journée à l'intention des États, des communautés autochtones et des territoires pour des programmes inclus dans le plan de soutien économique.

Le département de la Santé et des Services sociaux a ainsi rendu publiques des directives afin que les États et autres collectivités puissent commencer à verser immédiatement aux prestataires de services les fonds prévus pour la garde d'enfants.

Tout en vantant une expansion et une accessibilité spectaculaires de la garde d'enfants , Joe Biden a affirmé qu'il s'agissait de l' investissement le plus important [en la matière] depuis la Deuxième Guerre mondiale .

Cela permettra à des centaines de milliers de fournisseurs de soins de garde de garder leurs portes ouvertes pour plus de 5 millions d'enfants, a-t-il assuré.

Les fonds permettront aussi aux États de fournir à 800 000 familles des subventions pour la garde d'enfants, a-t-il ajouté.

Les directives du département du Trésor aideront pour leur part les gouvernements locaux à accéder à plus de 350 milliards de dollars américains de fonds de secours. Ces sommes contribueront à accélérer l'embauche et stimuler la croissance économique, a déclaré M. Biden.

Les gouvernements pourront accéder à des fonds au cours des prochains jours, a précisé le département du Trésor par communiqué.

Le président américain a également indiqué que son administration octroyait des subventions à 16 000 restaurants durement touchés par la crise du coronavirus en vertu d'un programme prévu dans le plan de sauvetage économique.

Il s'est par ailleurs montré optimiste pour la suite, faisant valoir que le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis avait baissé de 40 % depuis la semaine du 12 avril, période pendant laquelle ont été recueillis les chiffres sur l'emploi publiés vendredi.

Depuis, le taux de vaccination chez les Américains en âge de travailler a presque doublé, a-t-il ajouté. Le vaccin est disponible pour tous les Américains de plus de 16 ans depuis le 19 avril.

Selon les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) en date du 10 avril, 58,2 % d'Américains majeurs ont reçu au moins une dose de vaccin, et 44,3 % sont pleinement vaccinés.