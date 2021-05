Kevin J. Johnston, le candidat à la mairie de Calgary qui inquiète

Kevin J. Johnston, qui cherche à publier les informations personnelles des employés de Services de santé Alberta, est sur le point d’avoir accès à une liste contenant les noms et adresses de toutes les personnes en âge de voter dans la ville.

M. Johnston, connu pour organiser et donner des discours lors d'évènements d’extrême droite qui s’opposent aux restrictions sanitaires du gouvernement, va, en sa qualité de candidat à la mairie de Calgary, recevoir les informations personnelles de tous les votants le jour après la fermeture des nominations en septembre.

L’homme fait déjà face à des accusations d’agression en Colombie-Britannique et à des accusations de crime haineux en Ontario. À plusieurs reprises, il a menacé en ligne d’obtenir les adresses d’employés de Services de santé Alberta (AHS), dans le but de se présenter chez eux armé.

Contacté par CBCCanadian Broadcasting Corporation , M. Johnston affirme ne pas avoir formulé ces menaces. Ce que j’ai fait, c’est une promesse , corrige-t-il.

Sur ces réseaux sociaux, Kevin J. Johnston affirme clairement être anti-masque, anti-vaccin, et nie l’existence de la COVID-19. Dans son collimateur : les employés d’ AHSServices de santé Alberta , le maire de Calgary, Naheed Nenshi et les agents de la police municipale.

Il cible notamment une employée d’ AHSServices de santé Alberta et a demandé à ses milliers d’abonnés de trouver son adresse. Il a également publié des photos d’elle, en compagnie de son mari et de ses enfants, même s’il précise qu’il a flouté le visage de ces derniers.

Lors de son balado radio diffusé sur Internet, samedi, il a affirmé aux employés d’ AHSServices de santé Alberta qu’ils allaient tous être arrêtés. Si le SWAT ne vient pas, c’est simple, je vais me munir d’armes et je vais venir à vos portes , a-t-il menacé.

Il y a quelques semaines, M. Johnston a posté un message à l’attention des employés de AHSServices de santé Alberta affirmant avoir obtenu sept adresses de résidences personnelles. Il a affirmé qu’il souhaitait joindre leur nom et adresse à une action en justice et qu’ensuite, il distribuerait les documents, tout en précisant que la pratique du doxing est légale.

La police de Calgary, inquiète

La police de Calgary se dit extrêmement inquiète que les informations personnelles de ses membres et d’autres membres de la communauté soient bientôt en la possession de candidats municipaux. Ils affirment travailler avec la Ville pour en limiter la diffusion.

Dans un courriel, elle reconnaît que ses membres, ainsi que ceux d’agences partenaires, sont à grands risques de se faire harceler et d’être la cible de représailles. Cela est particulièrement préoccupant si un candidat à la mairie a de mauvaises intentions et a exprimé le désir de causer du tort , lit-on aussi.

Pas de « soupape de sécurité »

Zain Velji, un stratège politique basé à Calgary, affirme également que la situation est inquiétante puisque notre loi sur les autorités locales n'offre pas vraiment d'orientation ou de soupape de sécurité pour les personnes qui ne se présentent pas nécessairement à un poste public en toute bonne foi .

Il aura désormais des munitions supplémentaires pour poursuivre malheureusement certaines des activités peu recommandables et illégales dont il a été accusé et inculpé par le passé , ajoute-t-il encore.

Kevin J. Johnston a plusieurs fois publié des commentaires racistes et haineux en ligne. En mars, il a vendu du café utilisant une publicité au phrasé ( L’Autochtone paqueté ) et au logo ouvertement irrespectueux envers les Premières Nations. Plus récemment, il a posté une vidéo suggérant de se prendre en photo devant une image du maire de Calgary pendu à une corde.

En 2019, un juge ontarien rendant une décision dans le cadre d'un procès en diffamation intenté contre M. Johnston a qualifié ses comportements d' exemple détestable de discours haineux à son pire, ciblant des personnes uniquement en raison de leur religion . Kevin J. Johnston avait accusé le fondateur et propriétaire d’une chaîne de restaurant du Moyen-Orient de financer des groupes terroristes et de permettre des entrées illégales sur le territoire.

Avec les informations de Meghan Grant