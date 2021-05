La guerre des gangs de rue blesse un passant dans le Grand Vancouver

La vie de la victime n’est pas en jeu, mais le chef de l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé, Manny Mann, se dit « troublé qu'un membre du public ait été blessé ».

Un suspect connu des policiers, Ahmed Riyaz Tahir, a été arrêté et accusé du meurtre au premier degré de Blerton (Toni) Dalipi, ciblé alors qu'il sortait d'un commerce situé à l'intersection de la 6e et de la 12e Avenue, annonce l'Équipe intégrée des enquêtes sur les homicides (EIEH).

Plus de conflits

Le Grand Vancouver est le théâtre d’une recrudescence des crimes liés aux gangs. Dimanche, un homme de 28 ans ayant des liens avec des groupes organisés a été abattu en plein jour devant l’aéroport international de Vancouver.

Dave Chauhan, le chef de l'Équipe intégrée des enquêtes sur les homicides. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

De plus en plus de gangs se forment, ce qui entraîne de plus en plus de conflits , reconnaît l'agent Mann. Nous avons plusieurs enquêtes en cours , ajoute-t-il, sans toutefois en préciser le nombre.

En point de presse, le commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Dwayne McDonald a profité de la tribune pour adresser un message aux personnes impliquées dans les crimes violents qui secouent la métropole : La seule finalité pour les membres de gangs, c'est la prison ou la mort.

Si vous souhaitez vous sortir de ce mode de vie, nous pouvons vous aider , plaide-t-il.

Les autorités policières doivent rencontrer mardi le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, pour une mise à jour des enquêtes en cours.