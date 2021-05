Des citoyens refusent que le boulevard du Loiret soit prolongé

Un regroupement de citoyens, Forêt Charlesbourg, demande que la Ville de Québec abandonne le projet de prolonger le boulevard du Loiret au nord. Les citoyens affirment que les travaux vont mettre en péril une superficie importante de forêt, ainsi que des milieux humides et des cours d’eau.

La Ville de Québec a demandé une étude de faisabilité afin de prolonger le boulevard du Loiret jusqu’à la rue des Marsouins, au nord de Charlesbourg. Le regroupement Forêt Charlesbourg y voit une menace importante pour la survie des milieux naturels du secteur.

Un ruisseau dans la forêt au nord du boulevard du Loiret Photo : Radio-Canada/Eric Careau

D’après une étude de caractérisation du milieu naturel commandée par la Ville, neuf milieux humides, dix milieux terrestres et sept cours d’eau sont concernés et en danger. La superficie qui est à l'étude, c'est 114 000 mètres carrés. La forêt de chaque côté de ce futur tronçon-là est menacée , affirme le co-porte-parole de Forêt Charlesbourg, Jean-Paul Galbrand.

Fin de l'étalement

Les citoyens demandent que cette partie de la forêt soit préservée et que la Ville mette un frein à l’étalement urbain. Ils rappellent que l'administration Labeaume souhaite augmenter la canopée et qu’elle s’est engagée à respecter les cibles de protection de la biodiversité.

L'affaire, avec l'agrandissement de ce tronçon-là, c'est que les terrains adjacents appartiennent à des promoteurs. Ils ont déjà approché la Ville avec des demandes. Il va peut-être y avoir d'autres développements qui vont toucher la forêt à Charlesbourg. C'est une hémorragie qui ne cesse pas, qu'on veut arrêter , souligne Jean-Paul Galbrand.

Un sentier dans la forêt au nord du boulevard du Loiret Photo : Radio-Canada/Eric Careau

Parc naturel

Le regroupement revient à la charge et demande de nouveau la création d’un parc naturel. Le maire de Québec, Régis Labeaume, avait rejeté cette idée en 2019 dans le cas d’un autre boisé du même secteur.

Jean-Paul Galbrand affirme pourtant que le site au nord du boulevard du Loiret est facilement accessible à tous et qu’il est de plus en plus fréquenté par les citoyens.

L’aménagement d’un parc pourrait se faire assez facilement, selon lui.

La Ville a déjà acheté la majorité des terrains. On est vraiment à une époque où on essaie de faire du développement durable. La Ville veut augmenter la canopée. Ce serait facile de protéger ces terrains qui nous appartiennent déjà , dit-il.

Pétition

Forêt Charlesbourg a déposé, à la réunion du conseil d’arrondissement du 27 avril dernier, une pétition de 4300 noms qui réclame l’abandon du projet et la création d’un parc naturel.

L’étude de faisabilité devrait être présentée à la prochaine réunion du conseil d'arrondissement, le 25 mai.