L'Association médicale de la Saskatchewan a un nouveau président

Le nouveau patron de l’Association souhaite continuer à lutter contre la COVID-19, mais aussi à défendre l'accès aux soins dans les milieux ruraux.

Élu en pleine pandémie, Eben Strydom affirme avoir constaté que les médecins sont inquiets, mais également épuisés. Le système a été mis à rude épreuve au cours de l'année dernière, explique le médecin. Les variants préoccupants ont un impact significatif et il semble que le pic actuel soit plus difficile à contenir.

Aux soins intensifs, le docteur remarque que les patients sont de plus en plus jeunes, avec des symptômes plus graves et restent hospitalisés plus longtemps.

Cependant, Eben Strydom estime qu’il est possible de mettre fin à la pandémie si le gouvernement se montre flexible et met en place des mesures plus strictes là où cela est utile.

Renforcer l'accès aux soins en milieu rural

En dehors de la pandémie, le nouveau président veut améliorer l'accès aux soins dans les campagnes de la Saskatchewan.

Lui-même originaire d’une région rurale du Sud-ouest africain, Eben Strydom soutient qu’il est conscient des défis et de l’importance que représente la santé en milieu rural.

[C'est] le lien que nous avons avec les patients extérieurs, en milieu rural, les soins de la naissance à la mort et le fait que nous pouvons faire une grande différence , souligne M. Strydom.

C'est beaucoup de travail et de longues heures, mais c'est très satisfaisant. Une citation de :Dr Eben Strydom, président de l’Association médicale de la Saskatchewan

Il souhaite ainsi rendre la médecine rurale plus attractive, notamment en améliorant la compensation financière puisqu’il estime que les médecins de campagne travaillent plus.

D’autre part, le Dr Strydom affirme qu’il faut permettre aux praticiens de continuer à être formés pour donner les meilleurs soins aux patients.

Eben Strydom a obtenu un mandat d’un an à la tête de l’Association médicale de la Saskatchewan, en remplacement de Barb Konstantynowicz, médecin à Regina.

Avec les informations de Bryan Eneas.