Un concierge coupable d'enlèvement et d'agression sexuelle sur une fillette de 4 ans

Lawrence Thompson, l'ancien concierge qui a enlevé une fillette dans sa rue alors qu'elle était partie à la recherche de coccinelles, en 2018, a été reconnu coupable d'agression sexuelle, de contacts sexuels, de kidnapping et d'enlèvement.

Bien que les enfants puissent ne pas être en mesure de raconter des détails précis [...], cela ne signifie pas qu'ils ont une conception erronée de ce qui leur est arrivé et de qui l'a fait , a déclaré la juge Alissa Mitchell à la cour lors de sa décision.

La juge Mitchell a déclaré que la jeune victime, qui avait quatre ans au moment de l'incident et sept ans lorsqu'elle a témoigné, était un témoin crédible et fiable.

Thompson, 68 ans, est en détention depuis son arrestation le 14 mai 2018 et est actuellement détenu au centre de détention de Niagara. Il a écouté la décision rendue contre lui dans une combinaison de prison orange et portant un masque porté sous son nez et ses lunettes surdimensionnées.

Thompson a arrêté sa voiture et a pris la fillette, qui jouait à l'extérieur de sa maison, vers 9 h le 13 mai 2018 à London. Dans le véhicule, il a baissé son pantalon, a-t-elle témoigné.

Un couple a été témoin de l'enlèvement. Les deux témoins se rendaient alors en voiture à l'église. Ils ont appelé la police. Une caméra de bord d’un véhicule a aussi capté une partie de la scène.

Thompson, qui a travaillé comme concierge pour le Conseil scolaire du district de Thames Valley jusqu'en 2014, a gardé la petite dans sa voiture en mouvement pendant environ deux minutes avant de la ramener près de l'endroit où il l'avait prise. Elle a couru à l'intérieur de sa maison et a raconté à ses parents ce qui s'était passé.

Rien ne prouve qu'il voulait la prendre dans un but innocent , a déclaré la juge Mitchell dans sa décision.

L'affaire reviendra devant le tribunal le 7 juillet pour la détermination de la peine.

Avec les informations de CBC News