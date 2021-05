Santé mentale : la docusérie du prince Harry et d’Oprah Winfrey lancée le 21 mai

La série documentaire The Me You Can't See, cocréée et coproduite par le prince Harry et Oprah Winfrey, sera mise en ligne sur Apple TV+ le 21 mai. Des personnalités comme Lady Gaga et Glenn Close font partie des gens qui y parleront de leurs défis psychologiques.

Oprah Winfrey et le prince Harry animeront des discussions honnêtes portant sur la santé mentale et le bien-être émotionnel, tout en s’ouvrant sur leurs propres difficultés et sur leur évolution sur le plan psychologique , d’après le communiqué publié lundi.

The Me You Can't See vise à déstigmatiser la question de la santé mentale et à amorcer une conversation mondiale , selon Oprah Winfrey.

La majorité d’entre nous porte une part de traumatismes non résolus, de pertes et de deuils, a indiqué le prince Harry. L’année qui vient de s’écouler nous a montré que nous sommes tous ensemble là-dedans, et j’espère que cette série montrera qu’il y a de la puissance dans la vulnérabilité, de la connexion dans l’empathie et de la force dans l’honnêteté.

D’autres personnalités que Glenn Close et Lady Gaga témoigneront, comme les joueurs de basketball DeMar DeRozan et Langston Galloway, la boxeuse olympique Virginia « Ginny Fuchs » et le chef Rashad Armstead.

Cette annonce survient environ deux mois après l’entrevue télévisée que le prince Harry et son épouse Meghan avait donnée à Oprah Winfrey et qui a fait grand bruit.