Un foyer prend en charge les victimes d'exploitation sexuelle grâce à l’art-thérapie

L'organisme offre des services de thérapies, de mentorat et des classes d’art. Le programme a déjà accueilli des femmes âgées de 19 à 60 ans, mais la moyenne d’âge est de 24 ans.

La coordonnatrice du programme, Emma Ganton, affirme que chaque participant bénéficie d'un programme d’aide différent et personnalisé, dont l’art-thérapie.

Une participante raconte même que le dessin est devenu un moyen d’exprimer et de gérer ses émotions. La jeune femme, dont l’identité est anonyme, profite du foyer pour guérir de ses blessures psychologiques.

Je sens que je suis enfin sur la bonne voie, raconte-t-elle.

L'organisme soutient ces femmes en mettant à leur disposition un endroit sécuritaire pour échapper à des situations dangereuses et commencer une vie stable.

La directrice de Hope Restored, Joeline Magill, dit que l’organisme prévoit d’accueillir et loger ces femmes pendant une période d’un an, même si certaines choisissent de quitter le lieu plus tôt.

Provenir d’un passé sombre et pouvoir se déplacer vers la lumière, c'est possible. Cela nécessite juste du soutien.

Selon elle, le programme travaille principalement avec des femmes autochtones, mais que les participantes sont de statuts économiques et démographiques différents. Chaque situation est unique, mais toutes ont besoin de soutien.

Elles veulent être aimées, vues et appréciées. Une citation de :Joeline Magill, directrice de Hope Restored

Joeline Magill explique que Hope Restored est un organisme de bienfaisance qui fonctionne grâce aux dons et subventions, mais qui recherche un financement stable et durable.

Avec les informations de Kendall Latimer