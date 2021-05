Le groupe criminel Darkside a piraté un oléoduc américain, selon le FBI 

Le piratage informatique ayant provoqué depuis vendredi la paralysie d'un des plus grands opérateurs d'oléoducs américains a été mené par le groupe criminel Darkside, a indiqué lundi la police fédérale américaine.

Le FBI confirme que le rançongiciel de Darkside est responsable de la mise en péril des réseaux de Colonial Pipeline , précise le communiqué.

Un rançongiciel, ou ransomware, est un programme qui exploite des failles de sécurité pour encrypter les systèmes informatiques et exiger une rançon pour les débloquer.

Tout un réseau hors service

Colonial Pipeline, qui dit avoir découvert le 7 mai qu'elle était victime d'une attaque de cybersécurité , a mis certains de (ses) systèmes hors ligne par précaution afin de contrer le danger, ce qui a temporairement interrompu toutes les opérations .

Pour l'instant, notre objectif principal est la restauration sûre et efficace de nos services pour revenir à un fonctionnement normal , précisait samedi la compagnie.

Selon les dernières informations publiées sur le site de l’entreprise, la remise en service du réseau devra se faire graduellement et pourrait durer jusqu’à la fin de la semaine.

L’entreprise transporte de l'essence et du diesel sur plus de 8800 km de pipelines à travers les Etats-Unis. Son réseau lie surtout des raffineries installées sur la côte du Golfe du Mexique autour de Houston, au Texas, jusqu'au nord-est des Etats-Unis dans la région de New York.

Colonial Pipeline est le plus grand opérateur d'oléoducs pour produits raffinés aux États-Unis. Il transporte près de 45 % des carburants consommés sur la côte Est américaine.

L’industrie canadienne surveille

Les cyberattaques sont aussi considérées comme une des menaces principales contre les pipelines canadiens.

L’entreprise Enbridge, dont les pipelines sont régulièrement source de controverse, ne déplore aucune interruption dans ses activités.

Nous sommes au courant de l’incident et les cyberattaques sont source d’inquiétude pour toutes les entreprises. C’est pourquoi Enbridge a investi massivement dans sa sécurité informatique ces dernières années et effectue une surveillance constante , a indiqué la porte-parole de l’entreprise Tracie Kenyon dans un courriel.

Avec des informations de Tiphanie Roquette