La Nouvelle-Écosse rapporte 121 nouveaux cas de COVID-19

Les autorités médicales en Nouvelle-Écosse recensent lundi 121 personnes de plus atteintes de la COVID-19 pour un total de 1655 cas actifs à l’heure actuelle.

Cinquante-huit personnes atteintes reposent à l’hôpital, dont neuf aux soins intensifs.

Parmi les nouveaux cas de lundi, 94 se trouvent dans la région sanitaire du centre, 16 dans celle de l'est, six dans celle de l'ouest et cinq dans celle du nord.

Après un sommet de 227 nouveaux cas atteint vendredi, le gouvernement provincial a annoncé 163 cas supplémentaires samedi et 165 de plus dimanche. Deux décès, les 70e et 71e à être liés à cette maladie, ont également été signalés récemment.

De nouvelles mesures annoncées vendredi sont destinées à réduire les risques de contagion. Elles comprennent la prolongation de la fermeture des écoles, le resserrement des restrictions à la frontière, la modification des exigences en matière d'isolement pour les travailleurs en rotation et des limites sur le nombre de clients présents dans un magasin.