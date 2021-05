André Gauthier est rentré au Canada

Le Saguenéen d’origine est arrivé à Toronto mercredi dernier.

Il se trouve désormais en quarantaine à Québec. Une fois qu’il aura terminé sa période d’isolement, il entend rencontrer la presse.

M. Gauthier veut aussi revenir au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour pouvoir s’y recueillir au cimetière où ses parents ont été inhumés pendant son exil forcé.

André Gauthier a été traduit en justice en lien avec un dossier de fraude présumée de 30 millions de dollars dans le secteur minier. Le géologue a toujours clamé son innocence en affirmant qu'il avait plutôt voulu dénoncer cette escroquerie auprès des autorités des Émirats arabes unis.

L’avocate britannique qui a travaillé à la libération d’André Gauthier, Radha Stirling, a indiqué que le dossier avait été très compliqué depuis le début. Elle a été en contact étroit avec la famille de l’homme depuis deux ans. Elle est satisfaite du dénouement de cette histoire. C’est merveilleux de le voir aussi heureux à la maison! a-t-elle affirmé lundi après-midi.

De son côté, le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, se réjouit également. Il a travaillé avec les autorités canadiennes pour faire libérer André Gauthier.

C’est un travail d’équipe alors la partisanerie, on a mis ça de côté, puis on a travaillé le dossier. Je suis vraiment, vraiment heureux aujourd’hui. Ç’a été dans mes premiers dossiers où j’avais presque zéro expérience , se rappelle-t-il.

M. Martel a même rencontré André Gauthier dimanche à Québec, alors qu'il était en route pour Ottawa.