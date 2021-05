Le triathlon 2021 de Ville-Marie se tiendra en monde virtuel

Les participants sont appelés à choisir l’épreuve de leur choix et s’inscrire en ligne. Des personnes qui habitent à l'extérieur de Ville-Marie peuvent participer aux activités.

Le problème était toujours au niveau de l’incertitude en lien avec la pandémie. Est-ce que ça va être plus flexible, quelles seront les règles? On a vu d’autres événements comme le triathlon qui ont été réalisés. Ce qui nous a le plus parlé pour convenir à tout le monde était de le faire virtuellement. Ça nous permet d’avoir une marge de manœuvre, une grande flexibilité, d’avoir beaucoup de participants et de pouvoir faire vivre quand même le festival cette année , explique la responsable des communications, Lysandre Rivard.

Plusieurs activités sportives sont proposées pour tous les membres de la famille tels que des triathlons, de la course, des épreuves de marche.

Les résultats seront compilés bien qu’il s’agisse d’un événement participatif et gratuit. Photo : iStock

Depuis les dernières années, le comité a une envie d’avoir de plus en plus de diversité dans nos participants, plus de jeunes enfants, plus de personnes âgées, plus de gens qui croient que ce n’est pas accessible. Avec le fait d’être gratuit, d’être partout, les gens vont pouvoir le faire à leur rythme, une fois ou plusieurs fois, n’importe quand et selon leur horaire dans le mois de juillet , ajoute Lysandre Rivard.

Les compétiteurs doivent réaliser leur défi entre le 1er et le 31 juillet. Des prix seront alloués au hasard parmi les participants.