Le Manitoba élargit la vaccination contre la COVID-19 aux 30 ans et plus

Les Manitobains de 30 ans et plus peuvent dorénavant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

La province élargit lundi l’admissibilité aux vaccins de la population. Les gens qui résident au Manitoba peuvent dès maintenant prendre rendez-vous pour être vaccinés dans un supercentre ou dans une clinique temporaire. Les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna sont distribués dans ces centres de vaccination.

Il est possible de prendre rendez-vous en consultant directement le site Internet de la province  (Nouvelle fenêtre) .

Depuis le 30 avril, certains Manitobains de 30 ans et plus ayant des problèmes médicaux spécifiques pouvaient recevoir le vaccin d’AstraZeneca-Oxford.

Accélération de la vaccination

Dimanche, le Manitoba avait rendu l’accès aux vaccins disponibles pour les 35 ans et plus. La province accélère davantage sa campagne de vaccination et, la semaine dernière, la Dre Joss Reimer, responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, avait indiqué que la vaccination serait élargie par tranche d’âge de cinq ans plusieurs fois par semaine.

Le Manitoba s’est fixé comme objectif que tous les Manitobains de 18 ans et plus soient admissibles à la vaccination le 21 mai au plus tard.

L’élargissement de l’admissibilité intervient alors même que de nouvelles restrictions pour contrer la propagation de la maladie sont entrées en vigueur dimanche. Le Manitoba, par ailleurs, a recensé 1522 nouveaux cas de COVID-19 au cours des trois derniers jours.

Le nombre de personnes hospitalisées, lui, ne cesse d’augmenter. En date de dimanche, 210 personnes étaient hospitalisées en raison de la maladie, dont 52 en soins intensifs.

À l’heure actuelle, 44 % des adultes manitobains ont reçu au moins une dose de vaccin.