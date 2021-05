COVID-19 : meilleur bilan depuis la fin mars dans la grande région de Québec

La grande région de Québec enregistre son meilleur bilan depuis la fin mars avec 119 nouveaux cas, soit 48 dans la Capitale-Nationale et 71 en Chaudière-Appalaches.

Les résidents des deux régions, à l’exception des MRC Robert-Cliche, Beauce-Sartigan et Les Etchemins, peuvent d’ailleurs profiter de certains assouplissements des mesures sanitaires depuis lundi matin. Les commerces non essentiels ont pu rouvrir et le couvre-feu a été ramené à 21 h 30 notamment.

La Beauce demeure tout de même l'une des sous-régions du Québec où la COVID-19 circule le plus avec 539 cas actifs par 100 000 habitants.

À l’échelle provinciale, le Québec enregistre lui aussi son meilleur bilan des dernières semaines avec 662 nouveaux cas. Les hospitalisations sont en légère hausse à 543, dont 123 personnes aux soins intensifs.