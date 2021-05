COVID-19 : le syndicat des travailleurs de Viandes du Breton exige la fermeture de l'usine

Dans un communiqué, le syndicat des travailleuses et des travailleurs de Viandes du Breton — CSN est d'avis que la santé publique n’exigerait pas l’isolement de certains travailleurs qui ont été en contact avec des personnes ayant reçu des résultats positifs aux tests de dépistage.

Le syndicat demande alors à la direction générale de fermer l’usine pour que l’entièreté des travailleurs de l’usine soit testée.

Par ailleurs, le président du syndicat, Yannick Morin, s’inquiète de ce qu'il qualifie de silence de l’entreprise concernant le nombre de cas confirmés au sein des employés.

Vendredi dernier, la responsable des communications de l'entreprise Viandes du Breton, Julie Lamontagne, a estimé le nombre de travailleurs touchés à 70. Soit qu'ils sont en isolement préventif, soit qu'ils sont purement confinés à la suite d'un résultat positif [à la COVID-19] , a-t-elle précisé.

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent précise que l’éclosion demeure importante et plusieurs nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières heures . Toutefois, le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Gilles Turmel, n'est pas en mesure de fournir un bilan précis de l'éclosion.

Viandes du Breton n’a pas répondu à Radio-Canada, lundi.

D’autres détails suivront