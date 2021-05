COVID-19 : une classe-bulle dans la Vallée-de-l'Or en isolement préventif

La santé publique rapporte qu’une personne infectée par le coronavirus a fréquenté un établissement scolaire alors qu’elle était contagieuse.

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue confirme également un nouveau cas de COVID-19 dans la Vallée-de-l’Or au cours des dernières 24 heures. Trois autres cas de coronavirus ont été détectés au cours de la fin de semaine.

La région compte cinq cas actifs de COVID-19. L’Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda et le Témiscamingue n’ont aucun cas actif.

La santé publique régionale demande la collaboration de la population pour que la région demeure en zone jaune. Privilégier les activités extérieures et demander de passer un test de dépistage de la COVID-19 en cas de symptômes liés au virus sont recommandés.

Vaccination

Les personnes âgées de 30 ans et plus peuvent se faire vacciner contre la COVID-19. Deux autres groupes d’âge seront admissibles cette semaine sur le portail Clic Santé.

25 à 29 ans : dès le 12 mai

18 à 24 ans : dès le 14 mai

Les employés des camps de jours et des camps de vacances âgés de 16 ans et plus peuvent aussi prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a prévu rencontrer cette semaine les Centres de services scolaires en vue de la planification de la vaccination des jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Le vaccin de Pfizer-BioNTech serait administré à ce groupe d’âge vers le mois de juin.