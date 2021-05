Une grève pour une meilleure reconnaissance des professeurs de cégep

Nous formons des étudiants au marché de l’emploi et des futurs étudiants universitaires. Nos appels à la reconnaissance ne sont pas entendus. Nos priorités ne sont pas prises en compte , analyse Jean Fournier, président du Syndicat des professeurs du Cégep de Trois-Rivières.

À écouter aussi : Entrevue avec Jean Fournier à Toujours le matin

La précarité d’emploi est l’un des enjeux majeurs du Syndicat qui estime avoir élagué suffisamment le cahier de demandes pour se concentrer sur l'essentiel.

Tout est une question de rétention des professeurs. Des domaines qui étaient très attractifs, il y a 10 ou 15 ans, ne le sont plus. On doit mettre en place les conditions pour une meilleure rétention et un meilleur recrutement des professeurs , précise M. Fournier.

Une gradation plus rapide des échelons salariaux et un meilleur accès à la permanence sont au nombre des demandes incontournables selon le Syndicat.

Au terme de la négociation, les représentants des professeurs souhaitent aussi avoir amélioré le sort des professeurs à la formation continue dont le mode de rémunération et le salaire sont à des lunes de leurs homologues des secteurs général et technique.

La grève s'amorcera donc mardi sur le coup de midi pour se terminer 48 heures plus tard. Jean Fournier espère que les échos positifs reçus cette fin de semaine depuis la table de négociations se concrétisent le plus rapidement possible.