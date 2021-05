Des médecins comblent des quarts d’infirmières à l’urgence du CHU Dumont

Vendredi, les réseaux de santé Horizon et Vitalité ont annoncé que les ambulances seraient toutes dirigées vers l’Hôpital de Moncton, en raison d’un manque de personnel à l’urgence du CHUCentre hospitalier universitaire Dumont.

Devant la situation, le cardiologue et président du Conseil des médecins et dentistes du CHUCentre hospitalier universitaire Dumont, le Dr Luc Cormier, a convié ses collègues à une réunion d’urgence.

Comment on réagit à ça, qu’est-ce qu’on fait? , se sont-ils demandé.

Ils ont décidé de se relayer de manière à ne pas avoir à diriger des patients vers un autre établissement.

Les ambulances étaient détournées vers l'Hôpital de Moncton samedi et dimanche en raison d'un manque de personne à l'urgence du CHU Dumont. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

On n’est pas des infirmiers et infirmières, on ne prétend pas avoir leurs compétences, mais on peut faire un nombre d’actes communs qui peuvent être posés , explique le Dr Cormier en entrevue à l'émission La Matinale d'ICI Acadie.

On a essentiellement établi une espèce d’horaire où des médecins de tout horizon se sont présentés à l’urgence durant la fin de semaine pour prêter main-forte aux infirmières. Une citation de :Dr Luc Cormier, cardiologue et président du Conseil des médecins et dentistes du CHU Dumont

Selon lui, anesthésistes, néphrologues, chirurgiens, intensivistes et médecins de famille ont mis l’épaule à la roue.

Une pénurie d’infirmières grave et récurrente

Le Dr Luc Cormier ne s’étonne pas de la situation.

On a été pris de court, par surprise, mais à la fois on sait que la situation est extrêmement précaire en termes de personnel , souligne-t-il.

L’hôpital vit une pénurie d'infirmières récurrente depuis plusieurs mois, voire des années. Depuis mars, le Réseau de santé Vitalité demande presque chaque semaine au public d’éviter les urgences, sauf si leur état de santé nécessite des soins critiques , afin de réduire l’achalandage.

À un moment donné au cours de la fin de semaine, les infirmières à l’urgence n’étaient que trois lors d’un quart de travail, alors qu’elles doivent habituellement être neuf le jour et six lors des quarts de nuit, raconte le Dr Cormier.

Dimanche, les médecins appelés à l’urgence sont parvenus à convaincre des infirmières d’autres services de venir prêter main-forte. Les ambulances ont pu recommencer à s'arrêter au CHU Dumont au cours de l'après-midi dimanche et le service normal a été rétabli en soirée.

Mais l'intervention des médecins n’est qu’une solution temporaire, admet le Dr Cormier.

Ce qu’on a fait c’est extrêmement inhabituel, ce n’est pas des choses qui vont se répéter , indique-t-il en ajoutant que c’était la seule solution pour reprendre le contrôle de la situation.

Il salue également le travail du personnel infirmier dont c’est la semaine nationale de reconnaissance.

Je leur lève le chapeau. Je fais un cri de ralliement à Dumont. On va tourner la situation de bord.

Vitalité doit répondre, demande Égalité Santé en français

Selon l’organisme Égalité santé en français, la pénurie de personnel au CHU Dumont est attribuable à la gestion par le Réseau de santé Vitalité.

La centralisation à outrance, la disparition de la gestion locale, une démoralisation et un désengagement du personnel ! Égalité Santé a dénoncé en 2019 et continue de dénoncer cette structure administrative et ce manque de leadership des gestionnaires à distance qui contribuent à créer de toutes pièces la pénurie criante du personnel infirmier , peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé lundi matin.

Le Dr Cormier n’est pas prêt à lancer la pierre à quelqu’un, mais admet que des changements seront nécessaires pour trouver une solution à long terme.

Le dialogue est ouvert. Je souhaite maintenant qu’on pose les actions dans la bonne direction. Les médecins à Dumont, on est prêt à tout faire pour stabiliser la situation chez nous , indique-t-il.

On ne vous laissera pas tomber , tient-il à dire aux patients de l’hôpital, mais aussi à ses collègues de tous les métiers.

Le Réseau de santé Vitalité n'avait pas répondu aux demandes d'entrevues de Radio-Canada lundi.

Avec les informations de Martine Blanchard de l'émission La Matinale d'ICI Acadie