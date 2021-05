Après l’isolement préventif, les Foreurs de Val-d'Or reprennent leurs activités

L’équipe a dû se placer en isolement préventif à la suite du déclenchement d’une enquête épidémiologique sur un possible cas de COVID-19 dans l’organisation l’Océanic de Rimouski.

On nous a expliqué à Serge Beausoleil [directeur général et entraîneur-chef de l'Océanic] et à moi-même que le test ne se voulait pas du tout un test positif. C’est un test négatif , affirme le directeur général des Foreurs, Pascal Daoust.

La série de deuxième ronde éliminatoire des Foreurs contre l’Océanic de Rimouski dans l’environnement protégé de Québec était sur pause.

L’enquête se poursuit pour savoir pourquoi, mais on sait que c’est probablement rattaché à l’extérieur. Ça demeure une grosse machine. Il y a potentiellement une personne, un collègue de classe ou quoi que ce soit dans l’environnement du joueur ciblé qui aurait été par exemple testé positif et ils ont pris pour acquis que ce jeune-là était dans l’environnement scolaire. C’est une des pistes étudiées présentement , rapporte le directeur général des Foreurs.

L’entraînement reprend donc aujourd’hui.