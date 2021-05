À l’oeuvre toute la nuit pour sauver leurs plants de fraises

Ces jours-ci, de nombreux producteurs de fraises du Québec travaillent jour et nuit pour sauver leurs plants du froid. Cette année, les fleurs de fraises se sont pointé le bout du nez plus tôt que d’habitude, ce qui les expose plus longtemps au gel de nuit et donne du fil à retordre aux producteurs.

Il y a trois jours, il a fait -3,5 degrés Celsius dans le champ de la ferme horticole Gagnon à Trois-Rivières. La nuit dernière, il a fait zéro. Le propriétaire a donc passé plusieurs nuits dans son champ pour s’assurer de ne pas perdre sa production.

Le problème, c’est que si la fleur de fraise gèle, elle ne produira pas de fruits, d’où l’importance pour les producteurs de sauver leurs plants.

Les fleurs de fraisiers gèlent à -0,5 degré Celsius, c’est extrêmement fragile, et si la fleur gèle il n’y a pas de récolte dans l’année , a expliqué David Lemire, qui est aussi président de l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec.

Habituellement, mettre une bâche peut suffire si les plants sont petits, mais comme ils sont rendus plus grands, cette option est mise de côté. On ne peut pas mettre cette bâche-là parce que ça brise les fleurs et ça ferait des fruits tout déformés qui sont alors difficiles à vendre, a-t-il expliqué à l’émission Toujours le matin.

Une solution extrême

David Lemire qualifie de solution extrême l’autre option pour sauver les plants de fraises. Il s’agit d’utiliser des systèmes d’irrigation. On installe des systèmes d’irrigation et aussitôt que ça baisse à 1 ou 0, 5 degré Celsius on part ces systèmes-là , dit-il.

Les producteurs de fraises surveillent de près la température, même la nuit, comme on le voit dans ce champs de la ferme horticole Gagnon à Trois-Rivières, pour éviter que leurs plants ne gèlent. Photo : YouTube/Agri Sol

Il affirme que lorsque l’eau passe de la phase liquide à solide, en glace, elle libère assez d’énergie juste pour maintenir le plant à zéro et ne pas que ça gèle .

Par contre, si l’eau cesse de couler, les fleurs de fraises gèleront et c’est pourquoi de nombreux producteurs de fraises passent leur nuit dans les champs à s’assurer que tout continue de bien fonctionner.

On dort dans le camion et on se réveille toutes les demi-heures [pour voir] si tout est correct. Une citation de :David Lemire, propriétaire de la ferme horticole Gagnon et président de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec

Le gel constitue actuellement une importante menace pour les plants de fraises au Québec et des producteurs, comme ceux de la ferme horticole Gagnon, à Trois-Rivières, sont aux agets. Photo : YouTube/Agri Sol

Le fils de David Lemire a produit une vidéo intitulée Produire des fraises, un sport extrême! pour montrer le travail qui est fait de nuit. Raphaël Lemire a publié la vidéo sur sa chaîne YouTube Agri Sol.