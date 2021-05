La GRC demande l’aide du public pour retrouver une femme de 30 ans

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Saskatchewan recherche une femme disparue et son ravisseur, depuis le 8 mai dans la zone de Regina.

La femme disparue est décrite comme étant Stephanie Bruch, 30 ans et résidant à Regina. Son kidnappeur serait Kelly Baht, 29 ans. Il mesurerait 6 pieds (1 m 82), pèserait 158 livres (près de 72 kg), aurait un gabarit moyen, les cheveux brun clair et les yeux bleus. L’homme a déjà été condamné en 2018 pour enlèvement et violences sur une ancienne compagne.

Kelly Baht est recherché par la GRC de la Saskatchewan pour un possible enlèvement. Photo : Fournie par la GRC

L’information de ce possible enlèvement a d’abord été rapportée à la police de Regina par le biais d’une publication sur Facebook. Une amie de la femme disparue aurait ainsi lancé une alerte. Le service de police de Regina a ensuite fourni cette information au centre de répartition de la GRC de la Saskatchewan.

Une enquête a été immédiatement lancée pour identifier le suspect et son véhicule. Les Services cynophiles de la GRCGendarmerie royale du Canada en Saskatchewan, plusieurs agents des détachements de la GRC de Melville, de Wynyard, de Fort Qu’Appelle et de Punnichy en Saskatchewan ainsi que l’Unité d’appui aérien du service de police de Saskatoon ont procédé rapidement à des fouilles dans la zone où le suspect et son véhicule auraient été repérés.

La police recommande au public de ne pas approcher Kelly Baht et d’appeler le 911, s'il est vu. Toute personne possédant des renseignements sur les déplacements de Kelly Baht ou de Stephanie Bruch est priée d’appeler le 911.

L’information peut également être soumise de façon anonyme par l’entremise d’Échec au crime en composant le 1-800-222-TIPS (8477) ou en soumettant un signalement en ligne à l’adresse www.saskcrimestoppers.com  (Nouvelle fenêtre)