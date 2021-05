Un Trifluvien de 14 ans serait le plus jeune vacciné contre la COVID-19 au Québec

À 14 ans, Steven Bilodeau serait le plus jeune vacciné de la COVID-19 au Québec. Le Trifluvien, qui souffre notamment d’anxiété, d’un trouble obsessionnel-compulsif et d’hypertension, a obtenu un billet du médecin recommandant qu’il obtienne le vaccin en priorité.

L’adolescent a tout de même dû faire valoir son point une fois rendu sur place et il a réussi. Il a été vacciné le 7 mai.

Je ne voulais pas enlever la place à [...] un aîné, je milite pour les aînés depuis un an et demi, je ne voulais pas enlever la place à un travailleur de la santé , indique celui qui a mis sur pied une ligne téléphonique Solid'aîné pour briser la solitude des aînés en temps de pandémie.

Même s’il sait qu’il est moins à risque que les gens atteints de maladie chronique, il juge que ceux qui sont atteints de problèmes de santé mentale doivent aussi être prioritaires. Steven Bilodeau laisse entendre qu’il vit difficilement cette période de pandémie et que cela a également des répercussions sur son entourage.

Le jeune Trifluvien s’est décidé à faire la demande quand la vaccination a été ouverte aux 16 ans et plus souffrant d’une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications. J’y ai vu un peu d’injustice, comme si nous, les jeunes on était oubliés là-dedans , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Depuis qu’il a reçu le vaccin, Steven Bilodeau dort mieux et a amélioré sa qualité de vie. Ça donne un coup de pouce avec la santé mentale, l’anxiété, de savoir qu’on a quelque chose en nous qui nous protège, [...] ça a un effet positif. L’adolescent affirme que le vaccin est la clé pour un retour à une vie normale.

Les autorités régionales de la santé affirment ne pas être au courant d’autres cas de jeunes de moins de 16 ans qui auraient reçu le vaccin en Mauricie et au Centre-du-Québec sans répondre aux critères établis. Ça semble être une situation isolée , a indiqué une porte-parole du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec .

Les jeunes de moins de 18 ans qui travaillent dans les camps de jour ou les camps de vacances peuvent aller se faire vacciner dès maintenant avec une preuve d'emploi.

Appel aux jeunes

Steven Bilodeau invite tous les jeunes à se faire vacciner quand leur tour viendra. Malgré qu’on n’est pas à risque d’avoir des complications, on [les jeunes] est un bon vecteur de transmission , souligne-t-il en indiquant qu'il s'agit d'un devoir de citoyen , selon lui.

Ça prend même pas 15 minutes, je n’ai rien senti , raconte celui qui n’a jamais aimé les vaccins. Il ajoute avoir ressenti de la fatigue et un mal à la tête, mais il trouve que ça en vaut la peine. La COVID, c’est bien plus pire et peut-être tu peux sauver plusieurs personnes autour de toi, donc c’est un léger désavantage comparé à tous les avantages.

Le Trifluvien croit que le gouvernement devrait faire une vidéo pour mieux expliquer le vaccin aux jeunes.

Steven Bilodeau a tenu à préciser que contrairement à ce que certains ont écrit sur les médias sociaux, il n’a pas été payé par le gouvernement pour se faire vacciner.