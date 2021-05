De la transmission par surface contaminée au Nouveau-Brunswick, confirme la Dre Russell

Elle rappelle aux gens que le virus responsable de la COVID-19 se transmet aussi par le contact avec des surfaces contaminées et qu’il faut toujours se laver soigneusement les mains et désinfecter les surfaces fréquemment touchées pour réduire ce risque de contagion.

Les variants] sont de 30 % à 70 % plus contagieux et comme on l’a vu dans la zone 3, il y avait de la transmission avec les surfaces contaminées. Alors, c’est ce qu’on veut éviter dans toute la province parce qu’il y a différents variants dans tous les endroits de la province , explique Jennifer Russell durant une entrevue accordée lundi matin à l'émission La matinale d'ICI Acadie.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, demande à la population de redoubler de vigilance. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

La zone 3 du système de santé englobe la région de Fredericton et le centre de la province.

Quant aux variants du virus présent dans la province, la Dre Russell énumère ceux qui ont été détectés pour la première fois au Brésil, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Inde.

On a beaucoup d’inquiétude pour essayer de gérer les nouveaux cas, les contacts étroits, les contacts des contacts étroits pour éviter la transmission des variants , dit-elle.

C’est d’ailleurs le variant sud-africain qui sévit à l’heure actuelle dans le foyer de soins spéciaux Pavillon Beau-Lieu, à Grand-Sault, précise la Dre Russell. Cinq résidents de cet établissement ont succombé à la COVID-19 ces derniers jours.

Inquiétude pour la région de Moncton

La santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus de la COVID-19 aux endroits et aux dates suivantes dans la région de Moncton (zone 1 du système de santé) :

Le restaurant Greco Pizza , 120, promenade Killam , à Moncton , les 2, 3 et 5 mai, chaque fois de 17 h à 1 h;

, 120, promenade , à , les 2, 3 et 5 mai, chaque fois de 17 h à 1 h; Le restaurant Greco Pizza , 311, boulevard Acadie à Dieppe, le 4 mai de 16 h à 23 h;

, 311, boulevard Acadie à Dieppe, le 4 mai de 16 h à 23 h; Le service d’urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, 330, rue Université, Moncton , le 6 mai de 2 h à 4 h et le 7 mai de 14 h à 21 h 30.

Un avis d'exposition à été émis pour le service d'urgences du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont les 6 et 7 mai (archives). Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

J’ai des préoccupations dans la zone 1. On a plusieurs expositions publiques à ce moment-ci et on va [en publier] plusieurs d’ici la fin de la journée. Alors, ça, ça m’inquiète beaucoup. il faut vraiment être vigilant en attendant qu’on soit tous vacciné , affirme Jennifer Russell.

À ce moment-ci, à cause des variants, je veux que les gens portent leurs masques, gardent leurs distances physiques de six pieds et aussi se lavent les mains beaucoup parce qu’on sait que les surfaces contaminées contribuent à la transmission à ce moment-ci. Alors je veux que les gens soient vraiment consciencieux. Une citation de :Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

Des lieux d’exposition possible au virus ont aussi été annoncés dans les régions de Saint-Jean et de Fredericton.

Le Nord-Ouest bientôt en phase jaune?

Une grande partie du nord-ouest du Nouveau-Brunswick est toujours, lundi, dans la phase orange du plan provincial de rétablissement. Il s’agit des régions suivantes : Edmundston, le Haut-Madawaska, Saint-Léonard, Grand-Sault, Drummond, New Denmark et Four Falls.

Nous avons effectué une évaluation au cours de la fin de semaine. Alors on va avoir une réunion aujourd’hui pour [prendre] des décisions sur cet endroit , fait entendre la Dre Russell.

La phase orange comprend des mesures de prévention plus sévères que la phase jaune qui est en vigueur dans le reste de la province. Le Nord-Ouest pourrait-il passer bientôt en phase jaune? On espère, on espère , affirme Jennifer Russel.

Avec les renseignements de l'émission La matinale, d'ICI Acadie