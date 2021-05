Vaccin : les 40 ans et plus admissibles cette semaine en Ontario

Le bureau de santé publique de la région de York en banlieue de Toronto indique, lui, que ses résidents de 40 ans et plus ainsi que les employés des épiceries, notamment, pourront prendre rendez-vous sur son site web dès 8 h 30, lundi, pour se faire vacciner contre la COVID-19.

À Toronto, où les résidents de 18 ans et plus sont admissibles dans certains quartiers particulièrement à risque, des centaines de personnes ont fait la file durant le week-end dans l'espoir de se faire vacciner.

La province prévient le public que Toronto a actuellement un nombre limité de rendez-vous disponibles aux cliniques d’immunisation de masse et dirige les résidents vers les cliniques mobiles et éphémères, qui sont souvent sans rendez-vous.

Les cliniques de vaccination de masse et temporaires utilisent les vaccins de Pfizer ou de Moderna.

Dans les zones chaudes de Toronto, Peel, York, Durham, Hamilton, Ottawa et Windsor, certaines pharmacies offrent aussi l'un des deux vaccins aux 18 ans et plus, mais le nombre de doses est limité.

Un peu plus de 6,1 millions de doses ont été administrées en Ontario depuis la mi-décembre. Moins de 400 000 Ontariens ont reçu les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

La province s'est fixé comme objectif d'offrir une première dose à au moins 65 % des Ontariens de 18 ans et plus avant la fin du mois.