Une chorale virtuelle du CALACS d’Ottawa pour soutenir les femmes

Un projet sera lancé, le 19 mai prochain, par le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) francophone d’Ottawa afin de créer un élan de solidarité envers les femmes en cette troisième vague de pandémie.

La coordonnatrice des services d’intervention de l’organisation, Josée Laramée, a expliqué à ICI Ottawa-Gatineau que l'initiative a germé en raison du confinement.

Plusieurs femmes, avec le confinement, ont revécu du stress. C’est donc allé [s’ajouter à celui] qu’elles vivent et qu’elles subissent à cause du traumatisme de l’agression sexuelle , a-t-elle dit.

Le CALACSCentre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel a, ainsi, contacté la musicienne Cécile Doo-Kingué pour qu’elle offre une chanson, a indiqué Mme Laramée. Une trentaine de femmes ont ensuite été rassemblées par l’organisation pour joindre leur voix.

Cécile Doo-Kingué a accepté l'invitation de l'organisme.

Avec la troisième vague, on s’est dit ''Ça prend une vague de solidarité''. Une citation de :Josée Laramée, coordonnatrice des services d’intervention du CALACS francophone d’Ottawa

La coordonnatrice des services d’intervention a aussi relevé que la façon dont les intervenantes travaillent auprès des femmes a beaucoup changé puisque le mode virtuel permet d’entrer dans les résidences de celles-ci.

Ça ne veut pas dire que toutes les survivantes d’agressions sexuelles sont en danger [...], sauf qu’il reste qu’on voit leur domicile. On voit des choses qu’on ne verrait pas si on était à l’intérieur du CALACSCentre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel , a-t-elle dit.

Le confinement et le contrôle

À savoir si la quantité de violences à caractère sexuel a augmenté depuis le début de la pandémie, Josée Laramée a admis qu’il était difficile de répondre à la question. En revanche, elle a affirmé que le confinement peut permettre à un agresseur d’exercer davantage un contrôle sur sa partenaire.

Par exemple, une femme qui doit se rendre à l’hôpital sait qu’elle va être à risque et en danger à cause de la COVID-19. Nous avons vu des survivantes, qui avaient des difficultés, qui devaient se rendre à l’hôpital, pour [traiter] certaines conséquences des agressions sexuelles, et qui ne se sont pas rendues.

La coordonnatrice a même fait état de cas où des survivantes doivent maintenant prendre soin de leur agresseur. Par exemple, les survivantes d’inceste d’un père qui est maintenant malade, qui se retrouve à la maison...

L’isolement, causé par le confinement, s’est avéré hyper difficile pour bon nombre de ces survivantes, a noté Josée Laramée, qui a remarqué une hausse du stress et des crises. Cependant, sachant qu’elles avaient besoin d’aide plus que jamais, le service du CALACSCentre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel n’a jamais été mis sur pause, il a seulement été offert différemment.

