Il n’est plus possible de déménager en Nouvelle-Écosse, pour l’instant

Andrew Turner et sa femme Karen MacRae ne savent plus quoi faire. Ils ignorent s’ils pourront déménager en Nouvelle-Écosse à la fin du mois comme prévu. Le couple de Huntsville en Ontario voulait se rapprocher de la famille d’Andrew qui habite près d’Halifax.

Andrew Turner et sa femme Karen MacRae veulent déménager de Huntsville en Ontario vers Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté Andrew Turner

Mais la santé publique a annoncé vendredi des mesures strictes liées à la COVID-19. Parmi celles-ci, il est désormais interdit à quiconque qui veut déménager dans la province d’y venir pour le moment, et cela même si leur déplacement avait déjà été préapprouvé.

Si vous avez acheté une maison et déménagez ici, vous devrez attendre , a indiqué le premier ministre Iain Rankin vendredi.

La famille d’Andrew Turner se croise les doigts, leur déménagement est prévu à la fin du mois. Ils espèrent que les déménagements feront alors partie d’exemptions autorisées par le gouvernement.

Pouvez-vous imaginer arriver avec votre famille, votre voiture et qu’ils nous disent: "non, vous ne pouvez pas entrer". Vous vous dites: "qu’est-ce que je vais faire"? Comme, nous n’avons littéralement aucun endroit où aller , se désespère Andrew Turner.

Il pense qu’il pourra possiblement venir, puisque l’achat de leur maison en Nouvelle-Écosse remonte au 1er mars, mais il n’est pas certain.

Nous avons besoin de clarté et je pense que c’est ce que tout le monde veut. Des indications claires et définitives pour aller du point A au point B , demande M. Turner.

Sarah Cowans est aussi inquiète. Elle et sa famille doivent déménager d’Oakville en Ontario et s’installer dans la région d’Halifax. Elle n’aura plus accès à sa maison le 1er juin et ignore où elle ira.

Je suis fâchée. J’étais très frustrée [vendredi] de savoir que je me ferais retourner de bord ou que j’aurais besoin de faire une quarantaine à l’hôtel, c’était pas mal un coup de poing au ventre , dit-elle.

Sarah Cowans et son mari veulent éviter d'avoir à s'isoler deux semaines dans un hôtel. Photo : Gracieuseté Sarah Cowans

Comme elle voyagera avec ses deux enfants et ses deux chiens, elle ne sait pas comment elle pourrait passer deux semaines dans un hôtel.

La Nouvelle-Écosse n’a pas émis d’indications à savoir si des exceptions pourraient être données aux personnes qui déménagent avant la fin du mois de mai.

Vendredi, la province a annoncé que les seules personnes autorisées à venir dans la province sont les suivantes:

les résidents permanents qui reviennent dans la province;

les personnes qui travaillent à l'extérieur de la province;

les étudiants qui reviennent dans la province ou qui arrivent pour les études (ils doivent se déplacer sans leurs parents);

les personnes qui se déplacent pour la garde d'enfants;

les personnes qui sont exemptées des exigences d'isolement (les camionneurs, les premiers répondants et les personnes qui ont besoin de services de santé essentiels).